人贩子新年新骗术，看完简直为宝宝捏把汗！

2018来了，

咱们还沉浸在新一年的欢喜中呢，

拐卖儿童的骗子们，

则又出新招了……

不再是自称叔叔阿姨、零食玩具引诱那么简单，

这些骗子又搞出了新花样，

引得众多宝妈唏嘘不已，

简直太可怕了！

现在看到还不晚！↓

蓄意潜伏

@密码忘了：

有个女人为偷一户人家婴儿，特意在婴儿住的小区内找了户人家照看老人。然后与婴儿的奶奶套近乎。女人在小区潜伏了一年，赢得了婴儿奶奶的信任。

有一次，婴儿奶奶去楼上收衣服，托这个女人照看一下婴儿，等奶奶衣服收好，婴儿已经不见。

@逝水流年：

老家有个孩子一岁多，是奶奶带着，奶奶是个热心人。

有一天有人说是来附近求租房子，奶奶很好心帮人家找到了房子。过了段时间，那人说感谢奶奶，请奶奶吃饭，奶奶带着孩子去了。

奶奶先吃完了，那人给奶奶二百块钱，说请奶奶帮忙去结个账， 他吃完就好一起走，奶奶就去了， 结完账回来人就没了。孩子一直还没找到，奶奶已经负疚去世了。

制造事端

@糖炒毛栗子：

小区里有个妈妈特别可怜。有一次带孩子在菜场买菜，一个老女人上来，指着妈妈就说：她在这里！然后，一个长相斯文白净的小伙子上来就给了妈妈一巴掌，把女人打的晕头转向的，然后他就推那个女的，嘴里说：孩子生着病，你还带出来。

孩子妈妈被打的退后几步，绊倒在台阶上，然后那个老女人就一边解开童车上的安全带，一边抱小孩，一边唠叨说，孩子都这么生病了，你还带出来，真是的，哪有这样的妈妈啊。然后那个男的就更生气的打妈妈，然后小孩子不是在哭嘛，那个男的就跟老女人说：走，赶紧带孩子去医院看病。

然后老女人抱着孩子，男人骑摩托，就飞快的走了，那个妈妈在地上哭喊说不认识他们，结果也没人管，都以为是家庭内部矛盾呢。直到孩子都没影了，妈妈哭的都没气了，大家才知道孩子是给人抢走了！

装作逗弄

@晓琳：

有次我和小保姆带快一岁的孩子到家附近的公园玩。

孩子正在学走路，一边走一边笑。有两个四十多岁的农村妇女，其中一个还在门牙位置镶了一颗金假牙，没有带小孩，老是伸出手脚来挡住我孩子的去路，逗她玩。我很反感，把孩子抱进了公园的另一边。

傍晚，我们决定回家了，迎面又撞上了那两个妇女，她们主动和孩子打招呼，就在擦肩而过的一刹那，镶了金假牙的那个妇女突然伸手将孩子从小保姆身上抱了过去，然后继续向前走，小保姆呆立在原地，也不说话，我马上追了过去，从那个女人手里把孩子抢了回来。

那两个女人也不说话，继续笑嘻嘻地朝前走，很快消失了，我只记得紧紧地抱着孩子，竟然没想到呼叫。

伺机而动

@萌萌妈咪：

那天下午，我家保姆带我女儿在我们家楼下玩，我女儿手里端着一碗西瓜在吃。

因为我家住步行街，所以人很多，就在我女儿坐在一个台阶上吃西瓜的时候，一个大概30多岁的男的走来猛地一下把我女儿手里的西瓜给抢走就开跑。

那个时候我家保姆都吓懵了，抱起我女儿就往家里跑，她说她怕是抢孩子的。我认为我家保姆说的有道理，于是，告诉她，任何时候发生任何事情，都是第一时间顾着孩子，至于东西都可以不要。

@涛涛妈妈：

当时邻居有个妈妈去楼上晒衣服，然后透过窗户看孩子。

发现有人靠近孩子就赶紧下楼，结果到了楼下孩子已经没有了。孩子在失踪的时候是5岁，在十一年间她没有停止过寻找，最后她在大街上看到了双腿被截肢、正在乞讨的女儿。

@羊咩咩：

我的妹妹家的儿子两岁了。刚开始孩子一直跟小朋友在玩，后来来了一个二十五六岁的男人，蹲在孩子身边跟他们玩。过了一会，这个男的要抱我外甥，小外甥不让，这个男的就要强行抱起。

我就立马上前把孩子抱在怀里。这个男的就问了一句这是你们的孩子呀，然后就跑了。

伪装身份

@网友橘子FREE：

上个星期天下午，我和宝宝在家，拿些积木让他在餐桌上玩，自己躺在客厅沙发上戴着耳机听音乐，听着听着就迷糊了。餐厅靠门口，客厅和门之间有个玄关。

我迷迷糊糊地听到一个男人说话的声音：“小朋友，我们是肯德基宅急送的……”。然后就听到“碰”的一声关门声。

我家的门，开门基本没声音。出于一个母亲特有的警惕，我立即冲了出去。孩子已走到电梯门跟前，电梯里有一只胳膊还伸在外面，似乎想拉我家宝宝。我大喊：“宝宝，你去哪？”宝宝停下来看我，我赶紧跑过去抱起宝宝，电梯门“呼哧”一声关了。

问宝宝，才大概了解事情的经过：宝宝听到敲门声，开了门，看到一个肯德基叔叔，说是送妈妈订的全家桶的，又说可乐落在车上了，让宝宝跟着去取。但是我根本没有订过全家桶！回想起来迟一步后果就不堪设想，到现在都心有余悸。

@小鱼鱼：

之前我们家那边，有一对小夫妻和公公婆婆带孩子在医院。

第二天一位穿着白大褂的人就来到病房说给孩子打卡介苗，这四个人就放心地让这个人把孩子抱走了，结果就再也没回来，想想真的好后怕呀！

@良良：

一个母亲开发廊，把孩子也带在身边。

有一天，发廊新聘请了一个员工，没有留身份证，那天这个员工说带孩子去买糖吃，结果一去不回。

声东击西

@楠楠：

有次带孩子去超市路上，听到背后有个人喊：“孩子鞋子掉了”。

我回过头去看路面，这时候孩子已经走到前面去了。我看了看没有什么鞋子，也怪自己大意，没第一时间去看孩子的脚。结果，当我回过头来，就看见一个人正拽着我孩子的胳膊朝路旁绿化带走。我大喊一声，对方赶紧走了，可吓死我了。

飞车明抢

@认真的娜：

回到上海没几天，公公的朋友就说亲眼看到小区门口发生抢小孩子。

他就住在龙茗路那边的小区，当时一个妈妈带着一个5岁左右的小女孩在小区门口，那个妈妈遇到熟人聊了一会，这时一辆面包车突然开过来，下来一个男的，一把就把小女孩给抱到车里，扬长而去，动作很快的，那个妈妈转身找小女孩的时候，问身边的人，人家说小女孩被人抢了，妈妈这时追出去已经不见车影了。

叮当妈妈的碎碎念：

看完简直又怕又气！！！拐卖儿童的简直不得好死有没有！！！为了宝宝的安全，各位宝爸宝妈千万注意了！！！出门在外，任何时候都不要让宝宝一个人待着！！！更不要把宝贝拱手交给不靠谱的人！千万要教育宝宝：

1.别要陌生人的东西。

2.别主动跟陌生人搭话。

3.别跟陌生人走。

4.不要让陌生人碰触身体。

另外，不仅要小心那些面目可憎的人，就算是慈眉善目的，也很有可能就是坏人！！！尽量别让宝宝一个人在家，就算一个人在家，也千万不要听信别人的话，随随便便就开门，即使是熟人，也很有可能作案！！！

最后，新的一年，希望每个宝贝都有个新的开始，健健康康、安安全地成长！比心~~~

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