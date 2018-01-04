如何安抚小家伙的嫉妒心？快来get

嫉妒是一种偏向负面的心理情绪，而在孩子之间，嫉妒也是普遍存在的一种心理。孩子之所以会产生嫉妒心理，与家长的教育方式，成长的环境不无关联。孩子存在嫉妒心理是一件很正常的事情，家长也不必过于担忧。不过，也千万别放任孩子的嫉妒情绪，而是积极地引导孩子摆正心态。

要有集体观念

孩子要有集体观念，因为任何一个人都不可能是孤立存在的，而是依附于集体的，而且孩子有着良好的集体观念更容易克服嫉妒心理。嫉妒的一个侧面，是自私，而孩子拥有这样的心理，会导致其太过自我，久而久之就会不合群，难以融入集体。培养孩子的集体观念，让孩子拥有全局观念，重视团队合作，而不是形成个人英雄主义。在平时的学习与生活中，家长可以与孩子做一些多人小游戏，让孩子懂得合作。此外，可以鼓励孩子在学校积极参与集体活动，使得孩子有集体荣誉感与责任感。

树立正确的竞争意识

孩子的嫉妒心理也反映出了孩子的好胜欲，心性要强，不肯服输。对于小朋友来说，有好胜心也没什么不好，但是一定要注意度，不能一味好胜，不顾后果地去争第一。所以，孩子要树立正确的竞争意识，用恰当的手段去寻求成功。家长要起到引导作用，不要纵容甚至是帮助孩子采取不合理的手段去获得成功，否则人格会产生缺陷，甚至成为为了成功而不择手段的人。

客观评价孩子

生活中，经常听到有家长把自家孩子拉出来与别人家孩子比较，于是形成了“别人家的”观念。无论孩子优秀与否，家长都不应该比来比去，因为这会给孩子带来很严重的心理伤害。孩子嫉妒心理的产生，与之有很大关系。在比较孩子的同时，会伤害到孩子的自尊心，也相当程度上地否定了孩子做出的实际努力。对孩子的评价应该是客观公正的，而不是比较孩子的优劣。我们可以让孩子与自己比较，进步了多少，退不了多少，这样会更妥当。如此一来，可以维护孩子的自尊，让孩子真正意识到自己的长处与不足。

家长要认清孩子，也要让孩子认清自己，在良性竞争环境中摘取胜利的果实。我们有必要帮助孩子克服嫉妒心理，使其得到更好的成长。

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