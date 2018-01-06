让孩子学会“听” 这几个好方法你知道吗

倾听——无论在哪一年龄段、哪一岗位上的人这都是非常需要的技巧，这是人们在日常生活、工作、交往中重要的沟通方式。那么，如何让孩子学会倾听？以下是培养孩子倾听能力的方法与技巧。

说故事

孩子的世界很单纯，没有对与错之分，他们也还不会如何分辨对与错，家长们可以通过说一段有趣的话或故事来引起孩子的兴趣，使他集中精力，家长要教孩子如何分辨对错，然后让他从中找出正确和错误的地方。通过不断的训练来提高孩子的倾听质量，学会判断是非。这种方式能够提高孩子的集中力，使孩子能够认真、仔细对待每一件事，从而增强倾听能力。

另外，也可以通过讲故事后，提问的方式来培养孩子的倾听能力。有趣的故事会让孩子更仔细认真，所以，这种你问我答的方式对孩子倾听能力的培养有很大的帮助。

游戏训练

小孩子总是活波好动，因此，可以利用他们这一特性来培养孩子的倾听能力。在日常生活中，父母可以与孩子进行一些趣味游戏，让孩子通过父母的某些指令独立去完成指定的任务。例如，你画我猜的游戏，父母在纸上画出某样东西让小朋友去猜出答案，或者父母通过手脚比划，让孩子猜测答案等。这些方法都是训练孩子倾听能力的有效方式，各位可以试试看哦~

学会倾听是与他人沟通交流的基础，培养倾听能力对于孩子日后的学习、生活、工作都有极其重要的作用。先学会听才能说出更好的话，才能处理好人际关系。

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