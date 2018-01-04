细数婆婆疯狂diss的媳妇，你躺枪了没

自古以来，婆媳矛盾往往很难得到解决。尽管如今年轻人都喜欢放飞自我，活得自由自在，但在婆婆心里都有一把尺子，所以想要家庭和睦的话，各位可要好好做做功课，看看婆婆不喜欢哪种类型的媳妇：

1.对丈夫不好的儿媳

自己的孩子那当然是个宝，疼爱了几十年的孩子，如果随便被欺负，婆婆心里会觉得愤懑不平，这也是可以理解的。毕竟在老人家的思想里，儿媳对儿子算不上是百依百顺，但最起码应该温柔体贴吧。不过，如果就连老人家都觉得自己的孩子不上进，就该被媳妇督促教训，那就另当别论了。

2.打扮得花枝招展的儿媳

其实，对于儿媳妇，适当的打扮，婆婆是可以理解并给予支持的，可是如果总是晚浓妆艳抹，妖里妖气，这会让婆婆感觉没有安全感。所以，在老人面前，各位还是收敛一点的好。

3.懒惰的儿媳

老人家非常讨厌好吃懒做的媳妇，毕竟勤快的人才能打理好家。其实，双方都有些自己的考虑，但是既然已经进入了另一个家庭，是不是稍稍主动些，改变一下自己呢？和老公一起主动承担责任，好好运营你的小家吧~

4.不尊重长辈的儿媳

我们从小就被教育要尊敬长辈，这是我们民族的传统美德，所以如果你连自己的公公婆婆都不尊重，怎么可能会被长辈喜爱？这其实已经牵涉到教养和素质问题，难怪会让老人不喜爱。

婆婆也不是什么洪水猛兽，大部分的婆婆都是很可爱的，只不过前提是你要找准自己的定位，毕竟你是晚辈，要学会尊重老人，而且进入另一个家庭，夫妻双方都要学会做改变，才能让家庭更加和谐美满！

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