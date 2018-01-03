这3种方法能滋润卵子 赶紧试试

要想生育健康的孩子，卵子质量是非常重要的。但是近年来，我国女性卵子质量正在逐年降低。那么，女性如何才能保障卵子质量呢？就这个话题，让我们一起来探讨下：

坚持多喝水

要想保证卵子质量，准妈妈一定要注意饮水问题。一定要坚持每日饮水，多喝水。有的女性特别喜欢喝饮料，但是这样的爱好最好改掉，因为市面上的饮料质量不一，而且很多的饮料中都添加了大量的食品添加剂，对女性的健康都有一定影响。建议最好还是饮用白开水，如果想要喝饮料的话，最好用水果鲜榨，或者喝豆浆，如此才能保证健康。

经常运动

除了注意饮水之外，女性也要注意运动。因为通过运动能提高体质，才能为卵子的成长创造一个良好的环境。但是要注意运动的类型以及运动量，运动不宜激烈，建议可以练习瑜伽，散步，跑步等运动项目。

注意饮食

民以食为天，饮食在人们的生活中发挥着举足轻重的作用，饮食不仅提供人们维持正常机能的能量，而且对女性来说，饮食与卵子质量是息息相关的。现在女性的饮食习惯往往很不健康，比如特别喜欢吃辛辣、油腻、重口味的食物，还习惯外食，长久如此不良的饮食习惯便会降低卵子质量，所以为了健康着想，最好还是自己动手做饭，并且合理搭配饮食，保证营养的吸收。

备孕女性吃什么比较好呢？水果蔬菜自然是少不了，另外也要多吃豆制品，可以养育卵子哦~

为了保证卵子质量，各位务必要重视饮食，坚持运动，如此才能生育一个健健康康的宝宝。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)