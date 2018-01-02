两娃抢玩具妈妈助攻还打人，网友气坏了：欠收拾！

前几日，一位女网友宋女士在网上爆料，自己的孩子在游乐场遭到大人抢玩具，并被大人猛打。对方不仅不认错，反而叫嚣“打了又怎么样”，并附上当时的监控视频。

监控中，两名孩子在桌边玩耍，一名黄衣家长突然将一名孩子推开，并用手在孩子头上重重拍了2下，此时桌边另一名家长才反应过来，将孩子抱入怀中。

黄衣女子拍打男孩的头部

视频中被打的正是宋女士2岁的儿子。

据宋女士描述，当时孩子正在玩拼图游戏，黄衣家长带着女儿要求加入。

宋女士老公（以下简称李先生）觉得虽然这个拼图是排队玩的，但是也想借机教育孩子分享的概念。可是儿子始终摇头说不愿意，于是李先生就跟黄衣家长说明了情况。

黄衣家长被拒绝后当即表示：“这拼图是公共玩具，是大家一起玩的”，并连续三次强拿拼图零件。

黄衣女子三次拿走男孩的拼图零件

在第三次玩具被抢后，宋女士儿子抓了下小女孩的衣服，于是黄衣女子一把宋女士儿子推开，并开始拍打宋女士的儿子。

李先生向黄衣女子进行说明

双方家长发生争执

儿子被打后，立刻开始嚎啕大哭。李先生先是安慰儿子情绪，随后跟黄衣家长开始理论。

黄衣家长把自己女儿抱开后，也指责其李先生父子俩，说他们先动的手。

不过周围目睹事情经过的家长，纷纷站在李先生这边指责黄衣家长，场地工作人员也调取监控查看，最终在证据面前黄衣家长承认自己下手有点重，但是拒绝道歉。

最终在游乐场的调节下，事情和平解决。

橙子妈看到，在微博上已经有不少网友留言指责黄衣女子的做法：

但也有人表示这个父亲有点怂：

面对网友的质疑，李先生事后接受采访表示：

他确实气得火冒三丈，但看到儿子哭泣时，他的第一反应仍然是先保护儿子，并希望通过强势要求对方道歉的做法，尽可能消除事件对他的负面影响。至于还手：

“当时确实有想过，但我不想让孩子养成‘用暴力解决问题’的习惯，我是他的榜样。”

至于店方所说的“和平解决”，李先生并不认可，他表示当时是因为担心孩子情绪，忘记报警，匆匆了事，现在他希望对方能够认识错误，澄清事实，真诚地公开道歉。

（图片来自网络）

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