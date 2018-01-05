熊孩子爱尖叫，听听过来人怎么治理

有时候，孩子因为无法顺利的用语言来传达自己的需求和想法，所以，孩子就会利用尖叫的方式来吸引家长的注意，从而向家长传达自己的情绪。可是，如果长期如此，必然不是个好现象，那么该如何治理呢？我们来看看过来人的建议：

利用游戏

当孩子尖叫时，家长不妨让孩子尽情地尖叫，或者和孩子一起尖叫甚至和孩子比较谁的声音大。家长要把尖叫转变成一个游戏，而不是发泄情绪的方式。其次，在比完谁的声音大之后，家长可以和孩子比较谁的声音小的游戏，或者和孩子进行模仿的游戏。比如，家长可以要求孩子跟着自己蹦蹦跳跳，如此尖叫就变成了孩子玩耍的方式之一了。假如家长和孩子是在公共场合的话，家长可以让孩子模仿猫咪的声音，如此孩子就会安静下来了。

让孩子了解家长的感受

当孩子尖叫时，家长应该控制自己的情绪，要采取平稳的语气和孩子说话，并且告诉孩子自己的感受。比如，“宝宝，你再等一下，等妈妈忙完了就带你回家”。如此，孩子就会知道自己并没有被爸爸妈妈忽视，同时这个方法还可以帮助孩子用语言来传达自己的想法。

让孩子也忙起来

家长可以鼓励孩子和自己一起去做有趣的事情，不要让孩子感到漫无目的。

1.让孩子玩玩具

家长可以给孩子一些零食或者玩具，最好不要在孩子尖叫之后再给他。否则的话孩子就会误以为自己尖叫之后才能获得这些东西。如此孩子就会忙于玩玩具或者吃东西了，那么孩子也就不会分出时间尖叫了。

2.与孩子一起玩游戏

家长和孩子一起外出之时，应该不断地告诉孩子自己现在在做什么事，周围有什么，当孩子大脑在思考的时候，他们都是相对安静的。当然，家长在和孩子一起购物时，可以让孩子帮助自己拿货架上的物品，或者家长可以将今天所经历的事情编成简单、上口的儿歌，孩子自然就会在其中获得乐趣。

当家长也可以训练宝宝的语言表达能力，让孩子学会用语言来表达自己的情绪和需求，如此，孩子尖叫的次数就会慢慢减少。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)