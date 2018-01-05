北鼻为何天生就是吃货属性？

充满好奇心的小宝宝们对所有的东西都感兴趣，尤其喜欢用嘴巴来探索一切。宝宝的吃货属性到底是怎么一回事？接下来，一起来探究真相吧：

宝宝在妈妈肚子里就爱吃

研究表明，宝宝爱“吃”的习惯在母亲子宫内就已经养成了，这是宝宝正在为了以后吃奶在做准备。在宝宝的成长经历中，吃并不仅仅是为了吃，而是在通过吃探索他们身边的世界。他们会利用口腔内的任何器官来感知他们所接触到的物品。打个比方说：把一块糖放入宝宝口中，他们没有牙的时候，会通过用舌头舔来感知到甜的味道；长了牙以后会通过咀嚼来进行。在这个过程中，很多感官都会得到锻炼。

为什么宝宝爱“吃”

宝宝爱“吃”是为了更好地感知这个世界。他们对这世界充满好奇心，因而会用一些我们难以想象的方式去感知，去探索。这是他们的天性使然。有些时候，尽管他们被告知不要这样去做，灌输给他们注意卫生的理念，似乎毫无作用。

如何处理应对

当了解到宝宝的某些属性之后，就要学着用另一种方式去保护宝宝。首先是用具的卫生问题。俗话说：病从口入，因此卫生问题要密切注意。对于宝宝经常接触到的物品或者说可能会接触到的物品，都要经过清洗或者消毒处理。再者，是宝宝的手一定要清洗干净，毕竟很多宝宝都喜欢吃手。

此外，家长也可以通过其他方式来帮助宝宝去探索和感知这个世界。知行合一就是一个很好的办法，也就是说在告诉宝宝某件事情或者道理的时候，说和做要同步进行。比如喂宝宝吃饭，当喂的时候，同步跟宝宝说：“张嘴，啊”，长此以往，宝宝会在不经意间学会张嘴这个动作。

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