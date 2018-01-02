快来做功课：新生BB护理大全

相信妈妈们在孕期一定做了很多的准备，但这些是远远不够的，妈妈不仅要学习有关分娩的知识，也要学习如何照顾新生儿。接下来，育姐就帮助大家做功课：

如何护理出生10分钟的孩子

1.剪掉孩子的脐带

剪脐带是非常关键的，孩子刚出生没几分钟就要剪脐带，通常这项工作是由医生完成。

2.让宝宝哭

对于刚出生的宝宝来说，哭是非常重要的，尤其是第一次哭声，这代表着孩子正式来到这个世界，也显示着孩子的相关器官开始工作了。

3.对孩子进行身体检查

孩子刚降临就要接受医生的检查，对孩子的各项功能进行打分，从检查的结果中就可以看出身体状况，从而了解孩子是否已经适应了这个世界。除了身体检查之外，护士也会测量孩子的身高、体重，以及健康情况。

孩子出生24小时候，如何护理

保证通气

刚出生的孩子的嘴巴和鼻腔中会残留一些粘液，为了让孩子的鼻子能够呼吸，医生会用机器把粘液以及羊水给吸出来。

给孩子喂奶

给孩子喂奶是头等大事，妈妈要立即给宝宝喂奶。如果孩子的身体状况良好的话，妈妈可以在生产之后的30分钟即可喂母乳。初乳对孩子是非常有利的，因为初乳中含有丰富的营养以及免疫物质，如果孩子能够吃初乳的话，那么孩子的免疫力就会大大的提高，而且可以预防孩子患上传染疾病。每个新妈妈多多少少都是有初乳的，坚持为孩子母乳喂养，仁义村不仅可以加快乳汁的分泌，而且对子宫的恢复也很有利。

做好检查

孩子在出生一天之后要接受体格检查，医生会比较孩子的检查结果与妈妈怀孕初期检查的结果，从而了解宝宝是否按照规律成长。

注射疫苗

出生24小时的孩子要接受疫苗，从而预防宝宝患上结核病。

排便

新生儿在出生的12小时之内就要排便，孩子的第一次便便的颜色是墨绿色的，这是胎便。如果出生已经24小时的宝宝还未便便的话，那么就要告知医生。

如何护理出生48小时的孩子？

在宝宝出生的48小时之后，家长将给宝宝洗澡，洗澡能够促进宝宝的血液循环，能让孩子拥有健康的身体。可以适当清洗宝宝的肚脐，清洗之后记得要消毒。在给孩子洗脸之前，家长应事先清理孩子的眼睛。

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