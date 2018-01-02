肚中有个娃，还能爱爱吗？

对于年轻力胜的小夫妻来说，进行夫妻生活再自然也不过。但是，怀孕后还可以同房吗？别害羞，今天我们就来谈一谈这一问题：

孕期何时可以同房

怀孕时想要同房，需要避免三个时间段。第一就是怀孕初期，也就是怀孕前三个月的时候，在这一段时间内，精子与卵子相遇并进入子宫，受精卵刚刚在孕妈的子宫壁降落，单个的受精卵也会在这一时期分裂，长大，形成孩子的器官，所以孩子的生长在这一时期是不稳定的。除此之外，孕早期妈妈的身体也会产生很多变化，会出现恶心、想吐的症状，妈妈们的情绪波动也会比较大。所以考虑到孩子需要成长，妈妈也需要适应的时间，所以孕早期是不建议进行房事。

第二个阶段就是孕晚期，就是怀孕二十八周后，这个时候孩子已经长得比较大了，而随着孩子的长大，妈妈的子宫宫颈也逐渐成熟，逐渐为分娩做准备，如果在这个时候做爱，很有可能刺激会刺激宫颈，形成宫缩，导致早产。而且孕晚期肚子显怀，妈妈的身体也变得笨拙不方便，对房事也不会有太大的兴致。因此在孕晚期也不建议进行房事。

第三个阶段就是特殊时期，在怀孕的过程中会出现一些特殊情况，比如胎盘前置，有过流产史等，出现这类情况也需要避免房事，保障母婴的安全。

孕期房事有何需要注意

就算孕妈的身体可以承受，毕竟肚子里还有个宝宝，情况不同往日，所以还是有很多地方需要注意。首先就是姿势，给妈妈一个释放肚子的空间，准爸爸可以采用坐位，后入式，侧位等，都比较适合孕妈，不建议采用男上女下的姿势，会压迫孕妈的腹部造成危险。其次就是力度，准爸爸需要时刻关注孕妈的感受，以孕妈和孩子的安全为上。左后就是安全措施，虽然孕妈怀孕后已经停止排卵，但是为了卫生，还是建议使用安全套。

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