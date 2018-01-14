有这些征兆，说明产后瘦身有效果

生完宝宝后，除了要照顾好新生儿，瘦身也是很多妈妈的头等任务。究竟自己的瘦身计划有没有效果？下面这几个征兆表明你成功了！

1.乳汁越来越多

因为乳汁中的营养物质主要都是来自母体，所以如果乳汁分泌比较多，那就是在说明你已经开始瘦了。除此之外，坚持母乳喂养的妈妈更容易瘦身成功。母乳喂养既能够帮助孕妇消耗脂肪，对孩子的免疫能力也非常有帮助，所以建议妈妈还是坚持产后母乳喂养吧~

2.更爱吃蔬菜

当妈妈发现自己喜欢吃绿色蔬菜和水果的时候，其实这是一个好预兆。这种清淡有营养的食物除了能够促进胃蠕动，还能够提供身体所需的营养，最棒的还是能够帮助瘦身。

3.衣服变宽松了

只要妈妈下定了决心，开始减肥后一定会有些变化。当妈妈穿上衣服或者裤子的时候发现宽松了不少，那就说明你已经减少了很多肉肉，身体变得纤瘦。所以衣服也是一个很好的测量物。

4.下巴尖了

妈妈在照镜子的时候或者拍照的时候如果发现下巴变尖了，就连双下巴也没有以前那么明显，这就是在说明你已经开始瘦了。建议平时多抬起头部，还可以增加一些按摩，妈妈的脸部会变得更加紧致，多余的脂肪也会消除。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)