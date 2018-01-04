大姨妈不稳定，排卵也会受影响！

备孕女性往往根据月经周期来计算排卵时间，但是当女性出现了月经紊乱的情况下，排卵时间是否也会遭到影响。接下来，育姐就给大家解答：

排卵期会受到月经不调的影响吗？

如果女性月经时间提前的话，那么排卵期自然也会提前。通常来讲，女性一个月都会排一次卵，如果女性在排卵后精子与卵子相结合的话，那么受精卵就会产生。如果受精卵着床于子宫内膜的话，那么就意味着女性怀孕了。女性的子宫内膜负责孕育，如果没有在子宫内膜着床的话，那么就意味着没有怀孕。如果子宫内膜上没有受精卵的话，那么子宫内膜将会在14天后脱离子宫，那么月经就会来了。

可以这么说，排卵是在月经之前发生的，因此当女性怀孕了，那么下个月就不会来月经了，就是这个道理。

排卵期一般在女性下月来月经期之前的2周，女性的卵子从卵巢排出过后到了输卵管可以存活两天，而男性的精子可以在女性的生殖道内存活3天，所以女性在排卵期内较容易怀孕。

排卵期会有什么症状

1.性欲强烈

通常来讲，处于排卵期中的女性都有着极其强烈的性欲，更希望与老公造人。

2.饭量减少

在排卵期内，女性的食欲往往不高，这是人的本能。因为处于排卵期的女性把注意力集中于交配上，自然对食物就降低了兴趣。

3.女性的抵抗力下降

女性在排卵期中，她们的阴道粘液将会变薄，这样的话，男性的精子就容易到达，那么怀孕的概率就大大的提高了。在此期间，除了阴道粘液会变薄之外，鼻腔粘液也会变少，那么外界的细菌就更容易进入到人体，女性生病的几率也会增大。

4.精力变强

这也是人性的本能，因为在排卵期的女性要想寻找异性交配，于是总是喜欢展示自己。

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