孩子有这几种性格，赶紧督促他改掉！

弗洛伊德认为，儿童时期是人们性格发展的关键时期，中国有句古话：“三岁看老”也是这个道理。一般来说，孩子的性格在3~5岁的时候就基本定型，其性格在未来几乎不会有很大改变。所以家长应该抓住幼儿阶段对孩子进行训练，让孩子健康的成长。下面是儿童成长阶段的高危性格，赶紧看看你的宝贝有没有：

随意发脾气

有的孩子总是喜欢乱发脾气，比如当他不想做某件事时，就会撒泼打滚。相信你一定尝试了很多方法来解决孩子乱发脾气的坏毛病，但大多都不怎么见效是不是？

其实，一个人的情商对其成功是有着巨大作用，而情绪管理则是情商的重要内容之一。家长应该投入大量的时间和精力让孩子学会控制情绪，但是对于脾气暴躁的父母来说，教育孩子学会管理情绪简直就是“难于上青天”。一般来说，如果父母脾气暴躁的话，那么孩子也容易脾气暴躁。脾气暴躁的父母与孩子很容易引发战争，因此，家长应该学会的是让孩子知道发脾气是不能接受的。

解决措施：

1.让孩子参加专门的情商培训机构。

2.告诉孩子不能用不健康的方式来发泄的情绪。

内向，容易害羞

有的孩子在家里明明表现得很活泼可爱，但是当接触陌生人时就变得束手无措，甚至不愿和长辈打招呼，即使有的长辈只是想逗逗他们，也会立即逃跑。你要知道的是，这类孩子并不是在所有的时间和场所都是害羞的，他们大多数会在陌生的环境中感到害羞。

解决措施：

1.不要强迫孩子站在“聚光灯”下，否则的话会让孩子感到十分不适。

2.让孩子知道自己并不是“奇怪”的，相比较活泼的孩子来说，害羞的孩子进入状态需要花费更多的时间。

3.让孩子知道在一些场合要抓住机遇，争取自己的合法权益。

自卑

家长最不想听到话语之一恐怕就是孩子说自己不行，自信是人珍贵的特质之一，如果人缺乏了自信，那么他就很难有动力去做事。即使在别人的督促下做事，但是面对困难，他们还是极容易妥协。

3~6岁是孩子形成自信心的关键时期，如果孩子在这个时期建立了自信心，那么对他的人生会产生极为重要的影响。一份调查研究指出，经常受到家长鼓励，孩子也会产生自卑的心理，这是别人对孩子的评价与家人对孩子的评价形成巨大的反差导致，因此孩子会极度缺乏自信心，十分在乎别人对自己的评价。

解决措施：

1.让孩子做自己力所能及的事情，从而让孩子获得自信心。

2.家长应该表扬孩子的努力，并不是结果。

家长应该注意孩子的性格发展，当孩子的性格倾向于高危性格时，家长应该给予孩子帮助，让孩子能够健康成长。

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