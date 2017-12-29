孩子会走了别太开心，麻烦的在后面

看孩子摇摇晃晃地踏出人生第一步，对父母来说可能是世界上最开心的事。但随之而来的还有不得不面对的现实：孩子的成长已经进入了一个新阶段，这对父母来说将会是全新的挑战。

宝宝学步后将会带来的生活变化

宝宝学步一般是在12-14个月之间，有些宝宝甚至在一岁以前就会走路了。父母在为孩子自豪时，完全不会想到照顾学步宝宝会迎来什么样的挑战。

宝宝学会第一步后，慢慢就学会跑、爬。你便不得不面对一个问题：家里随时都像被风暴侵袭过一样。宝宝学会走路的自豪感逐渐被愤怒代替，孩子需要随时有人照看，你一个疏忽，可能一转身就找不到他了。而且小孩子对“危险”没有概念，在他摇摇晃晃刚会走的时候，他就是一个“小恶魔”，让人又爱又恨。

悠闲的下午时光也会变得完全不一样，你不能再带着婴儿车里的宝宝和朋友在树荫底下聊天。与之相反，当你看到朋友时只能疲惫地招手，然后又得去照顾孩子。

宝宝在学步期间，身体发育得比大脑快很多，因此他们对空间和高度是没有概念的，他们可能会爬得很高然后跳下来，搞得父母焦头烂额。

对于父母来说，更多的是情感方面的挑战，你可能会有一种感觉，就是还在襁褓中的宝宝突然一下子就开始蹒跚学步了，这种变化可能对于父母来说是一时不能接受的。

耐心照看孩子是解决问题的关键

当然，事物都有两面性。照顾蹒跚学步的孩子也有好处，对于父母来说，他们就再也不用担心孩子在地上到处乱爬。不是因为怕孩子弄脏衣服，而是担心孩子在爬的过程中碰到一些易碎品而导致受伤。

值得庆幸的是，随着年龄的增长，孩子渐渐地成长起来，你不必再在他们身后跑来跑去，在闲暇的时光里，你又能回到以前悠闲的下午，躺在树荫下看孩子玩耍。照顾孩子的辛苦也会在那一刹那悄然消失，这就是为人父母的成就感。

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