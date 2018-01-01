关于BB睡觉，这些做法太不走心了！

众所周知，孩子的睡眠非常重要。但是很多家长在孩子睡眠的问题上走入了误区，这对孩子未来的成长是有着很大的影响。一起来看看到底有哪些误区：

让宝宝裸睡

在有的家长眼中，裸睡对身体非常好，但是对孩子来说却并非如此。尤其是在夏天的时候，空气炎热，有的家长就会将孩子的衣服脱了。但是，这样的做法会让宝宝的肚脐置于空气中，孩子就会容易受凉、产生腹泻。

所以千万不要让孩子全裸，家长可以在宝宝的肚子上盖一层薄薄的小被子。

抱着宝宝睡

很多家长搂着宝宝睡觉，在他们看来，这样的做法可以保障孩子的安全。但是他们不知道的是，这反而会对孩子的安全有威胁。孩子过于靠近家长，往往会觉得呼吸不畅，影响呼吸健康。而且，家长搂着孩子睡觉，会限制孩子的活动，让孩子的身体得不到舒展。

让宝宝蒙着被子睡

在冬天的时候，天气比较寒冷，有的家长为了防止孩子受凉生病，就会让孩子蒙着被子睡觉。但是这种做法很容易让孩子患上“闷热综合征”，导致孩子出现虚脱、呼吸困难、甚至是窒息的情况。

长时间和孩子睡在一起

不建议家长长时间和孩子睡在一起，因为在家长很可能会一不小心就会压着孩子，让孩子处于十分危险的环境中。

爸爸妈妈们，你们存在这些问题吗？如果存在的话，一定要及时纠正过来哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)