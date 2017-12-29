细数熊孩子常见的3个毛病 一一破解

如何才能改正孩子的坏习惯？育姐接下来总结了孩子最容易形成的坏毛病，并告诉大家解决办法，希望妈妈们能做好孩子的纪律管理。

什么是纪律管理

纪律管理是教育孩子的难题，对同一个孩子使用一种方法，有时很有用，有时却会适得其反。而对不同的孩子使用同样的管理方法，所取得的效果也不一样。改变孩子坏习惯的方法有很多，关键在于如何使用这些方法。

我们必须要知道的是，无论我们使用什么样的教育方法，它都应该只是一种引导，让孩子努力做到最好。纪律意味着教导，我们有责任以改变心灵的方式引导他们，帮助孩子建立信心，鼓励他们做出正确的选择。

熊孩子常有的毛病

1.重复不良习惯来博得家长关注

措施：严明奖惩/改变教育方式

孩子有自信往往会做得更好，关键是要在他们做事认真、工作努力、或尝试新事物的时候给予他们足够的鼓励：“你真棒！”。

孩子需要的是鼓励而不是打压，鼓励会让他们觉得自己是有用的，能使他们觉得自己被需要。

2.拒绝接受‘不’

措施：理智沟通，给出不同的选择

实际上，在照顾小孩子的时候不会有很多烦恼，和他们度过的快乐时光远远大于焦虑的时间。不是每一次孩子做错事，家长都必须去责怪批评，很多时候孩子只是渴望得到关注。而用什么方式去关注，是由我们决定的。

不要把所有错误都太当回事儿，除非这件事是对孩子有害的。比如说当孩子想要反穿衣服或者不把食物吃完等，这些都没必要去浪费时间和他们沟通，只需要一点点小小的惩罚，比如，当天不给孩子吃甜食就能让他们感受到惩罚。

3.孩子玩心过大不肯上床睡觉

很难想象，我们的日常生活中没有时间这个概念。我们用时间来管理出行和作息，做出时间表和规划往往是出于我们自身安全感的需要，孩子也一样。他们需要知道接下来什么时间该做什么，才会让他们有安全感。我们为孩子提供一个准确的作息时间，他们就能提前做好睡觉准备。

措施：孩子不会只服从安排，要他们立刻停止一件事然后去做另外一件事对孩子是不公平的。提前五到十分钟告诉孩子接下来他要做的事情，这样孩子会有一个心理准备。

最后，父母要记住自己是孩子最好的老师，没有人比父母更了解自己的孩子。

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