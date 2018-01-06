你要知道，产后瘦身得抓住这几天才有效

生完孩子之后，很多新妈妈对自己大象腿、水桶腰不能忍，纷纷宣布要减肥，但是往往结果不如人意。其实，主要是时间没把握好。那么，到底什么时候瘦身效果才好呢？

什么时候瘦身比较好

若是顺产，那么在产后一个月就可以开始瘦身了，但如果是剖腹产，那么就要等到2-3月之后，伤口完全愈合才行。

顺产妈妈的瘦身指南

产后7天：帮助子宫机体恢复原有机能

女性在怀孕期间，体内各个器官都受到挤压，在孕后期，全身关节骨盆都会变得松弛，顺产妈妈在分娩期间，肌肉与韧带都受到不同程度的拉伤。此时，可以适度运动，这样骨盆、阴道才能尽快恢复正常。

产后14天：收缩腹部恢复腹壁

在休养一段时间之后，新妈的身体虽然已经很不错，但是腹壁还没有恢复完善，这就很容易让腹部堆积脂肪。新妈在白天可以使用合格的产后束腹产品，贴紧腹部，强劲的紧缩力量可以消耗下腹所堆积的脂肪，同时也能帮助腹肌及骨盆恢复到原有的状态。等到晚上，再换回舒适的服饰。

产后21天-半年：加强塑造完美曲线

因为怀孕，子宫受到压迫，内脏逐渐上挤，但是分娩之后，新妈内脏慢慢恢复到原有的位置，产后恶露也渐渐减少，这时候新妈可以针对体型塑造完美曲线了。白天，新妈可以换上机能较强的束腹衣，以达到下半身压腹、束腰、提臀以及大腿紧实的作用，同时也能加快脂肪细胞的代谢，提升塑身的效果。

最后提醒大家，瘦身一定要选择适合自己的方法同时也要循序渐进，这样效果才会更好。

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