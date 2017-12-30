拯救新妈！818正确的开奶姿势

坚持母乳喂养不仅可以增强宝宝抵抗力，还能增加亲子之间的感情，是无与伦比的喂养方式。不过，很多新妈妈都因为开奶难而烦恼，接下来育姐就给大家详细解读正确的开奶姿势：

1.尽早吸吮

宝宝在出生一小时内其吮吸反射条件最强，所以要在产后半小时尽快让宝宝吸吮，就算没有奶水也要让宝宝吸吮，这样才能促进乳汁分泌。有的剖腹产妈妈可能会对哺乳毫无兴趣，但是往往在宝宝用力吸吮的时候，母爱就油然而生，乳汁自然也就越来越多了。

2.经常排奶

很多新妈在生完宝宝之后会感觉到乳腺疼痛，涨奶，这主要是因为乳腺管没有通畅。乳腺管一直不通畅，就必须要坚持热敷，还没有效果的话就需要在专业按摩师的帮助下开通乳腺管。新妈也可以使用吸奶器将乳汁吸出，保证能正常排奶。另外，生完宝宝之后不要立即喝进补汤水，最好等到乳腺管通畅之后再合理增加营养。

3.避免乳头受伤

往往在一开始，乳汁量不会太大，而新妈乳头此时又非常娇嫩，乳头很容易就被贪吃的宝宝吸破。为了避免这种情况的出现，在喂养宝宝的时候建议要让其含住整个乳晕而不只是乳头，控制好宝宝吮吸时间。如果乳头受伤，新妈最好使用吸奶器将乳汁挤出，用奶瓶喂养，也可以使用乳头保护器喂养宝宝。

4.母婴同室、按需哺乳

只要宝宝一饿，家长就要立即给宝宝喂奶，这样才不会影响宝宝的生长发育。因此，新妈还是要跟宝宝在一个房间才行，让宝宝想吃的时候就能吃到，同时这样的相处也能提升亲子关系，给宝宝更好的安全感。

5.树立母乳喂养信心

很多妈咪对于母乳喂养信心不足，觉得自己乳房小，不能喂饱宝宝。其实不管乳房形状大小如何，都是能创造出足够的奶水喂养宝宝，一定要相信自己，多多尝试。

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