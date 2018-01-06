电脑族必看！护肤新方式get

随着生活水平的提高，电子产品逐渐融入到生活中。很多白领女性每天的工作都要对着电脑，气死这对皮肤会造成一定的伤害。那么，要怎么做才能保护好肌肤呢？

电脑辐射对皮肤有的伤害

毛孔粗大、色素沉积

对着电脑时间越长，对皮肤的伤害也就越大。因为辐射，我们脸上的色素不断沉积，长此以往，形成斑点或是痘印，严重的话还会让我们的毛孔变得粗大。电脑不及时清理上面的灰尘会导致肌肤受到不通程度的污染，所以女性朋友在使用电脑之前最好先涂抹隔离霜或是防晒霜，这对皮肤能起到一定的保护效果。

皮肤变得干燥

很多女性都有这样的体会：对着电脑一天回到家发现皮肤非常干燥。过于干燥会让肌肤变得褶皱，所以各位要做好补水措施，贴补水面膜或是多喝水，保证肌肤水分充足。

面对电脑，要怎么护肤

因为工作需要，很多女性只能天天对着电脑。别担心，你可以通过下面几个护肤措施来拯救：

1.做好清洁工作

经过一整天的辐射，女性朋友肌肤会变得脆弱，所以在回到家后，先用温和的卸妆液卸妆或是使用洗面奶清理皮肤，之后用温和无刺激的护肤品，以此来保护皮肤。

2.给肌肤补充充足的水分

清洁皮肤后，可以贴上一片补水面膜，多吃些新鲜的蔬果，这样不仅对皮肤有利，对我们的身体也是非常有益。

最后提醒各位，长时间对着电脑，不仅会伤害肌肤，还会给眼睛带来负担，所以我们在护理肌肤的同时也要做好眼部护理工作，比如使用眼霜和眼膜，在平时也可以多喝一些对眼睛有益的茶水，比如枸杞茶等。

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