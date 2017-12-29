冬季护肤5技巧 装扮不一样的你

女人每天都要美美哒，到了寒冷冬季，该怎么做才能让皮肤变得光泽亮丽呢？不如试试这些小诀窍：

1.出门前涂抹防晒霜

阳光会对女性皮肤造成一定的伤害，紫外线会催生出黑色素的出现，到了冬天也要擦防晒霜。建议在出门前的20分钟，最好根据阳光强弱来选择不同的SPF值的防晒霜。

2.定期去除角质

肌肤表层每隔一段时间就会有一次新陈代谢，以往的角质就会积累在皮肤上，给肌肤造成不小的负担。因此，要定期去除一次角质，让肌肤自由呼吸。

3.注意肌肤保湿

皮肤缺水严重会分泌出过多的油脂，减缓肌肤的新陈代谢。所以在每次清洁面部之后，可以先使用爽肤水，再根据自己皮肤情况涂抹适合乳液或是其它保湿产品。

4.使用精华乳

如果要化妆，建议在化妆之前，最好先保湿，然后擦精华，最后再使用抗氧化的护肤品，这样可以帮助皮肤表面形成皮脂膜，不仅能保护肌肤还能起到美容效果。

5.睡个美容觉

皮肤也需要休息，而晚上11点到凌晨2点是肌肤休息的最佳时间。如果在这之前睡着，不仅能保养肌肤，还能让精神变得更好。如果睡眠不规律，涂抹再多的护肤品也是徒劳。所以，请拒绝熬夜！

除了以上的方法，大家可以常吃葡萄和苹果，因为这两种水果不仅能补充人体所需的维生素，提高自身免疫力，还能增加皮肤美白保湿程度，是非常不错的选择。

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