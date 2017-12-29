冬季给娃乱盖被，当心会生病！

冬天睡觉时，很多妈妈让宝宝和自己同盖一条被子，也有不少妈妈因为担心宝宝受凉给孩子盖很厚的被子。育姐提醒大家，这么做都是不对的哦~不仅会让宝宝热得睡不安稳，还有可能招来疾病！





冬天如果任性给宝宝盖被，有可能会招来一些麻烦，大家一定要小心。

给宝宝盖大人的被子

美国《儿科学》曾经有一份报告指出，在婴儿猝死的事件中，有7成左右是和大人睡在一起时发生的。宝宝和大人同盖一条被子，大人夜里翻身时有可能会压到宝宝。还有一种可能发生的意外是，大人在熟睡状态下无意识拉被子，把宝宝口鼻盖住进而诱发“蒙被综合症”。

给宝宝盖的被子太厚

盖的被子太厚对宝宝伤害很大。首先，被子太厚会让宝宝感到被压迫，无法放松身体，不但影响睡眠质量，还容易发生呼吸道损伤。其次，冬天门窗紧闭，空气流通不畅，室内氧气浓度较低。被子太厚压迫胸部有可能引起轻微缺氧，让宝宝经常做梦。再次，厚被子的透气性不佳，虽然睡觉时暖和，但会让宝宝散热增加毛孔打开，起床后更易感冒。还有，被子太厚有可能让宝宝蹬被子从而受凉生病，也有让宝宝患上“蒙被综合症”的可能。

那么，宝宝要盖什么样的被子呢？育姐教大家几个挑选方法。

1.使用全棉制品

宝宝皮肤直接接触的床上用品，使用全绵制品为佳。全绵制品具有透气性好、吸汗性佳，对皮肤刺激比较小等特点，非常适合宝宝使用。

另外，被褥的面料应以浅色系为佳，里料最好用腈纶棉或优质棉花。

2.注意尺寸

被子大小和重量要适中，不要太大也不要太厚。被子的大小与宝宝小床相符，比宝宝身体大一些为好。这样宝宝翻身时就不会漏风，可以避免受凉生病。另外，每条被子建议重量在一斤左右。

3.使用蚕丝被

宝宝的冬被要具有轻柔、温暖、舒适、安全等特点，育姐给大家推荐蚕丝被。蚕丝被的亲肤性和吸湿性较好，不但能抗螨抑菌，还能预防宝宝皮肤干燥和口舌上火。另外，蚕丝被不会刺激皮肤，非常适合宝宝和过敏体质人群使用。

TIPS：不宜使用羽绒被

羽绒被虽然又轻又软，但容易引起过敏，患有过敏性疾病的人不宜使用羽绒被。宝宝特别是新生儿属于易过敏人群，不建议使用。

4.注意温度

为宝宝选被子，大家要注意查看环境温度。室内温度宜控制在20-23度，被窝里的温度建议控制在28-30度。如此，宝宝才能睡个好觉。

在宝宝睡觉前，大家可以把宝宝的被窝暖一下，这样不但能提高睡眠质量，还能预防感冒。

冬天给宝宝盖被方法一定要正确，这些知识大家赶紧来学。

★ 给宝宝穿肚兜

因为担心宝宝睡觉时踢被子受凉，很多妈妈会给他盖很厚的被子。大家不妨变通一下，给宝宝穿个小肚兜，适当减少盖被。这样不仅能避免宝宝太热，也能防止他踢被子着凉。

★ 准备专门的小床和被子

不满6个月的宝宝最好和爸妈睡在一个屋里，但不要睡在一张床上。如果条件不允许，也要单独让宝宝睡一床被子。宝宝入睡后，记得要不定时查看，若发现被子盖住宝宝脸部应及时移开。

★ 给宝宝使用睡袋

大家可以让宝宝睡在可拆卸的睡袋里。这样无论他晚上怎么动，采用什么睡姿，都不用担心会把被子蹬掉受凉生病了。大家宜选择质地柔软的纯棉睡袋，避免刺激宝宝娇嫩的皮肤。

★ 被子不要盖得太严实

被子盖的太严实，有可能导致宝宝体温上升、缺氧、代谢紊乱，甚至危及生命安全。这一点请大家一定要注意。

盖被子时，要把宝宝的肩膀盖好，身体四周掖好，但注意不要盖到孩子下巴及以上部位，甚至遮盖出口鼻。如果发现宝宝脸色发红、头上有汗，说明盖得太多了，要及时撤掉一些被褥。

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