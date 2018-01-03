女童喊外婆“妈妈” 背后真相让人泪目

爸爸妈妈不幸离世，但小心雨还有外婆外公，拥有这世界最温柔的爱。自从去年4月份，小心雨就改叫外婆曹复容为妈妈，她这么说“外婆，爸爸妈妈都到天上去了， 我要喊你妈妈！”

“我是来接女儿的”

“妈妈，我要抱抱”

接孩子放学时，家长们喜欢凑在一起聊家常，而曹复容总是默默站在人群中，因为担心谈到关于孩子的话题很少主动交流。当被问到“你是外婆，还是奶奶”时，她会强忍尴尬笑着说“我是来接女儿的”。问急了，只好这么解释“国家二胎政策都放开了，所以又生了一个。”

每次放学，小心雨都会一个箭步跑到曹复容跟上喊道“妈妈，我要抱抱”。曹复容从善如流，把她抱在怀里。遇到熟悉的伙伴，小心雨会主动介绍“这是我妈妈”。

回家需要步行10多分钟，经过多个阶梯。每到一个阶梯处，小心雨总会撒娇“妈妈，你再抱抱我嘛，我脚都走软了。”曹复容享受这样的撒娇，虽然抱着28斤的小心雨走数十步阶梯有点累，但还是想多抱抱。用曹复容的话说，她已经失去一个心爱的女儿，不想再失去小心雨这个“女儿”，“想给孩子最好的母爱”。

“我不能放弃，必须把孩子抚养长大。”

原本，曹复容有一个幸福的家庭。和丈夫周昌品是攀枝花盐边县箐河傈僳族乡人，育有2女。大女儿周忠洋于2012年打工时和内江隆昌小伙刘光彬相爱结婚，第二年年底生下女儿小心雨，刚过40岁的曹复容就当上了外婆。

然而，幸福在2015年春节前夕戛然而止。1月30日，当时小心雨14个月大，周忠洋想给她断奶就和朋友一起去会理县玩几天。没想到一天后出车祸了，22岁的周忠洋和“黑车”司机当场死亡。“那车没买保险，司机家里也穷，没有赔付。”

2016年，噩梦再次降临，女婿刘光彬被查出患肺癌。2017年2月27日晚在老家内江医院治疗的女婿打来电话，说想女儿小心雨了。曹复容答应周末就带孩子去看他，但女婿没有等到那天。

送走女儿女婿，很长一段时间曹复容整夜失眠，也曾想一走了之，但舍不得外孙女“我不能放弃，必须把孩子抚养长大”。

“外婆……我爸爸妈妈都到天上去了，我要喊你妈妈……”

女婿生前考虑了自己的身后事，曹复容和丈夫周昌品表示愿意抚养外孙女，所以女婿离世后他们便成为小心雨的监护人。

大女儿在世时，一心想着“要给孩子最好的教育，要上最好的学校。”为了完成女儿的遗愿，曹复容居家搬到城区。

4岁的小心雨现在就读于攀枝花城区最好的幼儿园——攀枝花实验幼儿园。为了方便外孙女上学，曹复容和丈夫去年9月在幼儿园附近租了一套两室一厅的房子。由于户口问题，按规定孩子不能录取，但园方知道小心雨的家庭情况后开辟绿色通道，让小心雨顺利入园就读。

隔代关系的转变也发生在城里。以前，小心雨一直叫曹复容外婆，去年9月第一次叫了妈妈。那天，她带小心雨到竹福园去游玩。2个孩子指着自己的妈妈给小心雨介绍，之后她也指着曹复容说“我的妈妈在这儿。”

今年4月，小心雨突然晕过去，被送医检查后一切正常。回到家里，她冒出一句“外婆，我想叫你妈妈。我爸爸妈妈都到天上去了，我要喊你妈妈，喊外公爸爸，可不可以？”曹复容闻言眼泪瞬间涌上双目，忙答应“宝贝，你喜欢怎么喊就怎么喊。”

虽然很多亲友认为曹复容和小心雨以母女相称乱了“辈分”，但曹复容认为只是一个称呼并不在意。从那以后，小心雨就一直喊外公外婆为“爸爸妈妈”，到现在也没有改口。

“我已经失去一个女儿了”

慢慢地，曹复容明显感觉到“心雨把我当成了妈妈，我也把心雨当做自己的亲生女儿。”

每天，曹复容悉心照顾小心雨生活起居，接送孩子、讲故事、读书。为了变花样做早餐，还专门买了关于儿童早餐的书籍。自从小心雨入园，她也说起普通话。因为忙于照顾孩子，患有眼疾的她无暇照顾自己，也舍不得在自己身上花钱。前段时间，幼儿园有亲子活动，曹复容一口答应要和孩子一起表演亲子操。她表示不能让小心雨在缺少“母爱”，为了孩子什么都愿意去学。

幼儿园也曾组织爱心募捐，并提供每学期1000救助金，曹复容老家所在的村去年也给小心雨申请了孤儿救助基金每月可领到800元，发放到18岁。对此，曹复容很感激，但还是觉得压力很大。为了供4岁的外孙女小心雨和18岁的二女儿上学，曹复容在做保姆，周昌品做小工。两人一个月能赚三四千，但一家人开销也不小，还要还女儿女婿生前按揭一套房子的房贷。也曾有很多人想收养小心雨，但无一不被曹复容拒绝了，她表示“我已经失去一个女儿了”。

虽然很不幸，但小心雨又是幸福的，她拥有这世上最温柔的爱，那是来自外婆的母爱。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)