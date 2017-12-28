看完就懂了:男人为何爱出轨

生活中，有不少女性遭受丈夫的背叛，家庭破碎。那么，男人为什么要出轨，他们的内心到底在想什么？接下来，就为你揭秘：

丈夫出轨多因为这些心理

1.“奇”

因为生活平淡无味，看到电视上的刺激爱情，他们也想要体验一下。最终在好奇心的驱使下，产生婚外恋。

2.“贪”

因为看到对方很有钱，物质条件也不错，所以不顾自己已有家庭，主动委身于对方，寻求更好的物质生活。

3.“恨”

有些是因为丈夫得知妻子出轨，为了报复，而产生婚外恋。

4.“报”

有的小三因为生活遇到困难，自己丈夫又长期不在自己的身边，而你的老公又多番照顾。因为报恩，所以献上身体，自然产生婚外恋。

5.“色”

有些老公是因为看到对方漂亮，主动求爱，最终产生婚外恋。

6.“欠”

有情人无法终成眷属，虽然彼此都已经各自成家，但看到对方遇到困难或是夫妻感情不和时，想去帮忙，旧情复萌，从而产生婚外恋。

面对老公外遇，如何应对

1.面对小三挑衅说声谢谢

有些小三为了早日转正，会跟挑衅骚扰正室。面对小三的种种行为，正室应该保持冷静，客气地跟小三说声谢谢，感谢这段时间替自己尽到一个做妻子的责任。

2.打扮自己

有些妻子会以彼之道还治彼身，这样只会将丈夫越推越远。所以在得知丈夫出轨之后，妻子首先要做的是保持冷静，把自己打扮起来，放慢自己回家的脚步，让老公不明所以。越是神秘，老公越是好奇，你越不理睬对方，老公越是紧张，决口不提出轨事情，让其胡思乱想，等着他给你道歉，这样你就成功了。

3.利用公婆对其施压

现在小夫妻每家都是独生子女，尽管公婆有时候会护短或是不认同你的观点，但妻子的包容与理解会让其在家里有个举足轻重的地位，得知儿子出轨之后，很多公婆会自然会站在你这边为你说话。

4.反思自己的不足

婚姻是两个人的事情，在得知丈夫出轨之后，不要立即跟丈夫吵闹打架。这时候应该冷静下来，看看自己是不是有什么做得不好的地方，平时有没有做到妻子的责任。如果是因为丈夫太过花心，那么就要考虑要不要离婚，如果不离婚，就要顾及出轨之后彼此的感受。如果要离婚，就要考虑到财产分割和孩子的归属问题，提前做好功课，跟律师多多沟通，以保障自身最大的利益。

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