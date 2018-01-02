这张“儿科用药宝典”网上爆红 然而真的可信吗

最近，一张据说出自某儿科医生总结的“儿科用药宝典”在朋友圈疯传。不少家长朋友纷纷转发，将其奉为儿童用药指南。那么，大家照着它给孩子用药，真的能做到“药到病除”吗？

首先，让我们来看看这份所谓的“儿科用药宝典”。

现在，这份“儿科用药宝典”出自何方我们不得而知。虽然它有一定道理，但太过公式化。要知道，患儿的病情发展千变万化，若一律按这抓药，病情很可能被耽误。

* 先来看看发热部分。退烧药的服用时间仅标示“间隔>4小时”，家长不好掌握，一般建议是间隔4—6小时。

* 再来，“宝典”中列出了几种抗病毒中成药，适用范围很广，若患儿是病毒引起的发烧、感冒等儿科疾病可以服用。但家长毕竟不是专业医生，通常难以辨别。按照中医理论用药要辨证施治，若是证型错了，药用不对不仅没效果可能还会适得其反。

* 接下来，咳嗽这款也有不妥的地方。提到的适合<3岁宝宝吃的小儿消积止咳口服液有镇咳作用不假，但主要针对的是食积咳嗽患儿。而提到适合>3岁吃的京都念慈庵有清热润肺、止咳平喘、理气化痰的功效，一般适用于肺热类的咳嗽(有痰多、胸闷、咽喉痛等症状)，若是风寒引起的咳嗽并不合适。

让孩子少受罪，谨记这些话

相比成人，儿童的免疫力要差一些。想要他们少生病，关键还是要做好预防工作。这里有医生经常告诫家长的几句话，请牢牢记住：

1. 适度穿衣，即便是袜子也不能太厚。事实上，宝宝穿得厚容易出汗，使得身体发凉，一旦吹风更容易受寒感冒。

2. 感冒发烧期间不宜进补，建议让宝宝喝粥，吃些容易消化的食物。

3. 孩子打喷嚏≠感冒，可能是光线、冷空气、刺激性气温引起，所以不要听到宝宝打喷嚏就让他吃感冒药。

4. 从某种角度来说，孩子发烧并不是坏事，千万不要孩子一发热就立马想方设法退烧。若孩子出现低烧，精神很好，大家不要给予退热。若孩子体温>38.5℃，且没有明显不适，建议进行药物降温。

5. 及时测量体温。若患儿体温<38.5℃，特别是刚起热时小便发黄的孩子，应适当多喝些温开水，酌情可以加一点点盐。若患儿体温≥38.5℃，可以使用退热贴，在医师或药师指导下服用退热药。

6. 孩子发热切勿一言不合就挂水。患儿血象不高，发热时间≯48小时，一般不用抗生素。

7. 孩子咽喉痛可以服用蓝芩口服液。若咳嗽有痰，口中有异味，可服用小儿消积止咳口服液。

8. 不建议让孩子带病上课，不利于病情康复。

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