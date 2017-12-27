BB六个月了！赶紧收下这份辅食添加攻略

宝宝发育速度比较快，而不同年龄段对营养需求也有所不同。6个月大时，就要给宝宝添加辅食了。那么家长究竟要怎么给宝宝添加辅食呢？

6-7个月大的宝宝

虽然母乳具有丰富的营养价值，但6-7个月大的宝宝还是容易出现缺铁的情况，所以家长在给宝宝添加辅食时就要多给其吃些富含铁。锌等元素的食物，比如谷类、鱼肉、豆腐等。

家长在可以制成泥状，并由少到多地添加，在添加的同时，家长可以搭配一些蔬菜或是水果，以免宝宝出现膳食纤维不足的情况，否则很容易导致宝宝排便困难。

虽然这时候宝宝可以添加辅食了，但还是要每日喝奶，每天的喝奶量大概在800ml左右，而且制作辅食时不要太稀，最好是糊状，这样才能满足宝宝生长发育的需求。

8-9个月大的宝宝

宝宝已经8个月大了，辅食可以从原来的泥状换成带有颗粒的，这样在满足宝宝营养需求的同时还能训练吞咽能力。宝宝每天的辅食可以安排搭配2-3次，辅食类型可以是肉末菜粥或是烂面条。

为了训练宝宝动手能力，家长可以先给宝宝吃磨牙饼干，等到宝宝熟悉之后，再给其吃小块的水果或是蔬菜。在给宝宝吃这些食物的时候一定要在旁边，以免宝宝出现噎食等意外情况。

10-11个月大的宝宝

10个月大的宝宝辅食品种可以多样化，家长可以试着给宝宝吃烂米饭、馄饨、软的面包、少量的荤菜，这样能预防挑食偏食的坏习惯。另外，建议每天给宝宝喝600ml左右奶量。

这些辅食不建议给宝宝吃

有些家长会用米汤、骨头汤给宝宝当做辅食，认为这些营养非常高，但事实却恰恰相反，这些营养价值并不高，根本无法满足宝宝对营养的需求，反而会影响孩子的肠胃健康。

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