遇上这几种病，还是缓缓再怀孕！

怀胎十月，对孕妈的身体是严峻的考验，如果当中出现任何问题很可能会给宝宝带来伤害。因此，在备孕之前，女性朋友最好先将身体调理好，如果患有以下疾病就要积极治疗，等病情稳定，身体状态较好后再考虑怀孕：

肾病

如果女性朋友患有中度或是重度肾病，那么最好还是缓一缓再怀孕，因为这有可能会危及到孕妈及胎儿生命的安全。但如果肾病不是很严重，且肾脏功能也正常，在经过医生合理治疗，病情得到有效控制之后再怀孕。在怀孕之后，也要警惕妊娠高血压的出现。

糖尿病

中度重度的糖尿病不建议怀孕，因为怀孕期间会加重孕妈病情，而且也会危及胎儿生命。但如果是轻度的，在不使用胰岛素的情况下就能控制尿糖，或虽然使用胰岛素但用量不是很大，体质也比较好，在治疗后能很好地控制血糖，那么就可以受孕了。这类女性在怀孕之后要定期去医院检查，在医生的指导下控制好饮食。

高血压

如果女性患有高血压，那么最好在怀孕之前进行合理治疗，将血压控制在一定范围之内，在医生允许下再怀孕。不过，在怀孕之后要定期去医院检查，测量血量，保证自身和宝宝的健康。

心脏病

虽然患有心脏病，但只要医生同意这类患者还是可以妊娠的，不过，在妊娠期间服用的药物都要在医生的指导下进行，必要时要需要住院治疗监督。

肝病

如果女性本身患有慢性肝炎，但病情比较轻，肝功能也比较正常，在相应治疗之后，还是可以怀孕的。但是在怀孕之后，孕妈还需要坚持服用高蛋白的食物，充分休息，加强孕期监护，定期检查。

贫血

贫血很常见，病因也有所不同。备孕前，最好先进行系统检查，确诊病因，针对性治疗。如果是缺铁性贫血，那么可以多吃富含蛋白质及铁元素的食物。如果没有改善，还可以服用铁剂，等到贫血症状有所好转之后，就可以怀孕。

怀孕没那么容易，需要有一个好的身体，只有身体好了，孕期才会更加顺利。因此，在备孕前最好将自己的身体情况调整到最佳状态。

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