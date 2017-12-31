脸怎么越来越干？你可能已经走入了误区

最近，有妹纸跟育姐表示自己皮肤很干，但也积极用了护肤品，可惜效果甚微，这是怎么一回事？其实，出现这种情况，主要是因为在护肤上存在一些误区，一起来了解下吧~

女性美容护肤的误区

1.喝水可以保湿

很多女性认为只要多喝水就能保持肌肤水润有光泽，但事实却不是这样。喝水虽然对身体有很大好处，但还是要配合肌肤的补水工作，这样护肤效果才能达到最佳。

2.晚霜多擦一点保湿

很多女性认为多擦点晚霜就能保湿，其实不然，晚霜涂抹过多会导致毛孔无法张开，肌肤不能正常的吸收代谢，皮肤会变得更加干燥，所以在使用晚霜时要注意用量。

3.护肤只要护脸

很多女性认为护肤只要护脸就行了，其实不然，这耳后、眼角、眉心、颈脖、鼻子、手部和肘膝关节几个部位是最需要护肤的！

寒冷冬季，如何做好保湿工作

1.保证睡眠充足

晚上的10点到第二天早上的4点是皮肤自我恢复的关键期，所以女性朋友最好在这之前睡觉，保证每天的睡眠时间在6-8个小时之间。

2.体内补水

每天要保证喝6-8杯的水，让皮肤充分吸收水分，保持肌肤表层湿润，洗澡也是能起到补水效果的哦~

3.按摩面部肌肤

早上起床，用双手沿着脸部血管从里向外按摩面部肌肤，促进面部肌肤血液循环，保护肌肤。洗完后，女性朋友可以使用润肤剂来保养肌肤。润肤剂里面含有丰富的维生素A，加快血液循环，改善肌肤的生理环境，能避免皱纹的出现。

4.饮食调养

想要肌肤变好，女性朋友可以从饮食方面入手，多喝牛奶或是豆制品；多吃新鲜的蔬果、鱼肉，忌烟酒或是咖啡；核桃、蜂蜜、银耳、梨这些都可以滋润皮肤，美容养颜。

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