开发宝宝大脑，你缺了这几招！

每个家长都希望宝宝更加聪明伶俐，所以非常注重智力开发，其实只要方法正确，效果就能事半功倍。那么，家长要怎么做才能开发好宝宝的智力呢？

左右脑同时开发

人的大脑分左右两边，都有各自不同的功能。孩子学习主要是用左脑，右脑很少用到。而右边大脑负责处理形象思维，支配四肢使用发挥其功能。所以家要通过科学的方式来开发右脑智力，这样孩子的才能也能被充分发挥出来。

不同年龄段，家长可以通过不同的方式来促进宝宝感觉神经的发展。在孩子一岁时，家长可以让宝宝观察周围物体的颜色、形状、大小来促进视觉发育。等到宝宝两岁的时候，家长要开始培养孩子的嗅觉，让孩子多去闻不同的气味，促进嗅觉细胞的健康发育；等到宝宝三岁时，要锻炼宝宝的味觉，利用舌头去品尝各种味道，以刺激味觉细胞的生长发育。

适当的信息刺激

从宝宝出生之后，家长就可以适当地跟其交流说话；宝宝大脑有数以亿计的细胞，家长在跟宝宝说话，抚摸他时，这些细胞会相互之间传递信息，促进大脑神经细胞的发育，对孩子智力发育也起到良好的促进作用。

用生动的语言描述

随家长在教育孩子时，建议用完整形象生动的话语，这样能帮助其理解与记忆，让他们对形象的联想，从而培养孩子感知能力。

想要宝宝变得聪明，就要从细节做起，合理规划，科学训练，促进宝宝大脑发育。

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