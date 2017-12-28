别不信！孕晚期产检就是这么重要

到了孕后期，胎儿越来越大，这时候也最容易出现意外和问题。因此，越是在孕后期，孕妈越是要关心自身，定期去医院进行产检，一旦发现问题及时进行治疗。

孕晚期产检很重要

孕晚期产检不仅是为了查看胎儿发育的情况，还能确定孕妈的分娩方式，所以要引起重视。孕晚期的检查除了正常的血常规、尿常规、心电图、体重血压检查之外，还要检查孕妈骨盆情况、腹围、B超检查、胎儿监护。

孕晚期产检需注意的事项

1.产检次数变得频繁

从第9个月开始，产检次数就要增多，需要每周一次，随着分娩时间的推进，产检次数也变得更加频繁。

2.确认胎位

孕后期检查还有一个重要目的就是为了了解胎位，医生在检查之后会告诉准妈胎儿是头位、臀位，或者其他异常胎位。这也为孕妈是选择自然分娩还是剖腹产提供了重要依据。

3.骨盆测量

胎儿出生时需要经过骨盆，骨盆的大小、长度、形状关系着胎儿能否顺利出生。所以骨盆测量是很有必要的。正常情况下，骨盆测量分为外测量与内测量两种。这也是产前不可缺少的一个检查项目。

4.胎心监护

孕晚期，孕妈要时刻关注胎儿发育情况，因为这时候胎儿已经临近出生，很容易出现脐带绕颈或是其它一些危险情况，因此胎心监护就显得很重要，一般每周都要进行一次检查。

越是在孕晚期，孕妈越要保持冷静，做好各项准备工作，尤其是在细节方面更要注意。另外，孕晚期孕妈还需要适当运动，这样在分娩时才有力气哦~

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