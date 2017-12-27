这组握手洗手表情包，父母看了会笑出声！
发布于2017-12-27 10:05:56 标签：3-6岁, 业界快讯, 育儿知识, 行为性格 作者：刘瑞祥
最近，网上一组握手洗手表情包爆红，叮当妈妈也做了一组，emmm，相信当妈的你一定会笑出声！
这年头生养个娃做个家长太不容易了，
操持家务已经是基础中的基础，
（柴米油盐酱醋茶，育儿知识你背熟了吗）
语数外物理化还得样样精通
（不然就等着孩子输在起跑线上吧）
游（hǒng）说（wá）、演（sī）讲（bī）的水平必须中等偏上，
（娃哭了你得哄吧？娃被欺负了，
你得懂得怼回去吧？）
必要时还要点亮琴棋书画等技能…
（“妈妈，小花的妈妈会画画/唱歌/跳舞，
你怎么什么都不会？”）
关键是还得有钱啊！
（不能让贫穷限制了孩子的想象力啊！）
错了错了！
光有钱还没用！
还得有权！
（买得起800w的学区房，
还真不一定能上得了学！）
有户口！
（户口，走上人生巅峰的荣耀标识！）
有远见卓识！
（目光短浅的爹妈，孩子不知道要吃多少亏！）
有深谋远虑！
（多少孩子的未来可是爹妈一手策划的！）
有……
（叮当妈已阵亡）
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