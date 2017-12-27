这组握手洗手表情包，父母看了会笑出声！

最近，网上一组握手洗手表情包爆红，叮当妈妈也做了一组，emmm，相信当妈的你一定会笑出声！

这年头生养个娃做个家长太不容易了，

操持家务已经是基础中的基础，

（柴米油盐酱醋茶，育儿知识你背熟了吗）

语数外物理化还得样样精通

（不然就等着孩子输在起跑线上吧）

游（hǒng）说（wá）、演（sī）讲（bī）的水平必须中等偏上，

（娃哭了你得哄吧？娃被欺负了，

你得懂得怼回去吧？）

必要时还要点亮琴棋书画等技能…

（“妈妈，小花的妈妈会画画/唱歌/跳舞，

你怎么什么都不会？”）

关键是还得有钱啊！

（不能让贫穷限制了孩子的想象力啊！）

错了错了！

光有钱还没用！

还得有权！

（买得起800w的学区房，

还真不一定能上得了学！）

有户口！

（户口，走上人生巅峰的荣耀标识！）

有远见卓识！

（目光短浅的爹妈，孩子不知道要吃多少亏！）

有深谋远虑！

（多少孩子的未来可是爹妈一手策划的！）

有……

（叮当妈已阵亡）

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