想生聪明娃？你的身体就绪了吗

你一定希望能生出聪明健康的宝宝，那么到底该怎么做呢？其实，只要抓住4个最就能“制造”出聪明宝宝：

最佳的身体条件

1.远离烟酒

烟酒会影响精子质量导致精子畸形，对胚胎发育也会造成一定的破坏，所以孕前3个月男性最好戒烟酒。

2.保证身体健康

在平时，未准爸妈要经常锻炼，以确保身体健康，避免备孕期间患上肝炎、心脏病等慢性疾病。

3.适当补充营养

为了保证精子卵子质量。备孕期间，夫妻要吃多蔬果以补充叶酸或是维生素，或者服用适当的保健品，以此来避免胎儿神经管畸形的状况。

4.注意私处的卫生情况

夫妻俩在备孕期间要注意私处卫生情况，尤其是患有宫颈炎、子宫内膜炎、前列炎的夫妻更要做好私处卫生清洁工作，因为这些都会影响受精卵的着床。

5.保持心情健康

因为工作生活，备孕夫妻要承受很大压力。如果想要宝宝，那么就要调整好心态，不要太过疲劳，尤其是男性朋友，更要注意。要知道，生活中很多不育都与精神抑郁、精神状态不佳有关。

最佳受孕时间

女性最佳受孕时间是在排卵前3天至排卵之后的一天。如果备孕父母能抓住这个时间段，那么受孕机率将会大大提高。计算排卵方式有下面几种：

1.基本体温测量

在排卵期几天女性体温会明显下降，之后几天每天的体温会上升0.3-0.5度。女性可以买一个体温计，第二天醒来之后立即测量体温，连续两个星期，做好记录，这样可以掌握体温变化规律，通过分析来确定自己的排卵日。

2.日程推算法

正常情况下，如果女性的月经周期在28天，那么排卵日也就是在下次月经来潮前的12-16天。备孕女性可以根据自己的月经情况以进行推算，了解自己的“易孕期”和“不易受孕期”。

A.用月经周期最短的天数减去19天，然后在往后推一天，得到的就是排卵前不容易受孕的时间，第二天就是易受孕的时间。

B.用月经周期最长的天数减去10天，这让就能算出易受孕的具体时间。

最佳受孕季节

5-7月是春夏交替时候，蔬果比较充足，这时候怀孕，不仅能预防细菌病毒的侵害，同时也能避免胎儿畸形流产情况的出现。等到来年3-5月出生，宝宝也避开冬季的寒冷与夏天的炎热，护理宝宝也非常方便。

最佳受孕年龄

女性最佳生育年龄在24-30岁之间，男性最佳生育年龄是在27-35岁之间。处在这段时间的男女精力比较充沛，身体各个方面健康状态都比较好，精子卵子质量也非常好，更有利于优生优育。女性生育年龄最好不要超过35岁，因为越晚后，身体质量越不好，死胎、流产、畸形儿等情况容易发生。

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