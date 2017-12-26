买鳕鱼也有坑！买错当心宝宝拉出一堆油

鳕鱼富含蛋白质和DHA，不但能促进宝宝大脑发育，提升学习能力和记忆力，还有利于视力发育，让宝宝眼睛更明亮，是非常好的辅食食材。不过妈妈请注意咯，鳕鱼可别买错了，不然小心宝宝拉出一堆油！

鳕鱼市场上鱼龙混杂真假难辨，很多妈妈买错了，把油鱼给买回了家。结果宝宝吃了不消化，拉了一堆油出来！连马伊琍都犯过这样的错！

几年前马伊琍在微博上说过这样一件事：女儿莫名其妙拉出一堆油出来，专门请了人检测，发现排泄物都是脂肪。大家都不理解为什么会这样，还以为是孩子偷油喝所致。后来才知道，这是吃了冒充鳕鱼的油鱼造成的！不少网友纷纷留言，自己也遇到过类似的事情。

油鱼含有一种名叫蜡脂的成分，含量达到了体重的4成，尽管没有毒，但很难被人体消化。一旦孩子把这种鱼吃进肚，肠道受到刺激会诱发腹泻，最快半个小时会就发作，出现“拉油”状况。

各位妈妈，宝宝的肠胃功能尚未发育成熟，一旦受到伤害比成人大的多，请大家买鱼时一定要擦亮双眼！

大家如何避免被坑买到油鱼呢？育姐来教教大家。

1.真正的鳕鱼有哪些？

鳕鱼的种类很多，正统的只有太平洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼和大西洋鳕鱼这3种，但不常见。我们平时经常买到的是银鳕鱼和扁鳕鱼，但它们只是名字里“鳕”。不过因为含有的DHA和蛋白质更高一些，价格比正统鳕鱼还要贵。

而快餐店里卖的炸鳕鱼，大多用的是黄线狭鳕（又叫阿拉斯加狭鳕），属于狭鳕属，算是沾边的鳕鱼，和价格比正统鳕鱼便宜。

也就是以上的这些鳕鱼营养价值差不多，只是口感不一样，都可以买给孩子吃。所以喽，大家可以根据孩子喜好和价格来选择。

2.油鱼究竟是什么鱼？

油鱼有两种，一种是蜡油鱼，也叫刺鳞蛇鲭；一种是玉梭鱼，又名异鳞蛇鲭，英文名是Oilfish。因为容易引起腹泻，很多国家都要求在产品包装上标注此风险，甚至禁止进口油鱼。我国尚没有出台相关法律法规，大家购买时请注意。

3.鳕鱼和油鱼的区别

（1） 查名称

其实刚才已经说到了鳕鱼和油鱼在名称上的差别了，大家在选购时一定要注意查看产品包装哦！

提醒大家，油鱼还有其他名称，比如“仿雪（鳕）鱼”、“圆雪（鳕）鱼”、“白玉豚”、“牛油鱼”等，别搞混了。

（2）比价格

不同种类的鱼的价格是不同的，有的还相差很多。通常而言，鳕鱼的价格由高到低的排序是：银鳕＞扁鳕鱼＞真鳕鱼≈油鱼。银鳕鱼和扁鳕鱼的价格在100-200元一斤，真鳕鱼的价格在80-100元一斤，那些价格较低的大多就是油鱼了。

（3）看形态

真正的鳕鱼在外观上除了有“有胡子”这一显著特点外，在鱼身中间还有一条很明显的线，大家在购买时要注意观察。而银鳕鱼有体积较大、鱼鳞比较密的特点，也比较好分辨。

市场上出售鳕鱼时，大多是切块或切片，还有的被做成鳕鱼泥或鱼排，这时要看它的肉质、颜色加以分辨。银鳕和油鱼乍一看很像，但留意查看有不少不同之处：前者鱼皮发白或灰白，肉质细腻，颜色洁白，没有暗色线条，切面呈近圆的椭圆状；后者鱼皮偏黑或灰黑色，肉质比较硬，切面较小，有淡红色线条。

（4）摸手感

鳕鱼解冻后非常光滑，摸上去感觉有一层粘膜；油鱼摸上去感觉比较粗糙。

（5）尝口感

鳕鱼吃起来口感上佳，入口即化十分细嫩，油鱼吃起来则充满油腻感。

最后育姐给大家推荐两款鳕鱼的辅食食谱：

♥ 鳕鱼泥

食材：鳕鱼排3个，柠檬3片。

做法：

1.将柠檬挤汁，去腥后淋在鳕鱼排上。

2.把鳕鱼排放在锅里蒸15分钟。

3.取出鳕鱼排，把鱼骨和鱼皮去掉。

4.将鳕鱼排放在辅食机里打成泥。

5.将鳕鱼泥放在辅食盒里冷冻，需要时取出做辅食。

♥ 土豆鳕鱼饼

食材：土豆100克，银鳕鱼40克，胡萝卜25克。

做法：

1.将银鳕鱼去皮剁成肉末，生姜切片。用生姜片腌制鳕鱼肉末15分钟。

2.把土豆切块，放在锅里蒸10分钟，蒸熟后压成泥。

3.将胡萝卜去皮后切末。在锅中热油，转小火把胡萝卜炒熟。

4.把鳕鱼肉末、土豆泥和胡萝卜碎末放在碗里混合，并搅拌均匀。

5.在锅中热油，转成小火，放入搅拌好的鳕鱼土豆泥，压成饼。

6.等饼定型后翻面，烙熟后即可出锅。

最后提醒大家，鳕鱼是海鱼，虽然营养丰富，但要注意含汞问题。宝宝一个月吃5到6次即可，可不要天天吃哦！

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