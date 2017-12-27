天了噜！这一对母女年龄竟只差1岁

据外媒报道，今年11月，一个“25岁”的胚胎顺利出生了。据悉，若是以形成时间来计算，其只比分娩母亲小一岁。

25岁胚胎顺利出生

据了解，这个胚胎在1992年10月份被冷冻起来，今年3月化冻后被移植到了蒂娜·吉布森的子宫里。

今年11月25日，蒂娜·吉布森顺产生下女宝宝并取名艾玛。小姑娘出生时体重约2.95千克，身长50.8厘米，身体健康。

美国国家胚胎捐赠中心胚胎学实验室主任卡罗尔·佐墨菲尔表示，这个胚胎冷冻这么久，成功诞生令人激动。此前，成功出生的胚胎最长冷冻了20年。

母女只相差1岁

据了解，因为丈夫不能生育，夫妻俩才决定“领养”胚胎，而不是有意去创造记录。今年3月，在接受家庭调查和体检后，他们在300对夫妻捐赠的胚胎中进行挑选。

因为第一次没有成功，蒂娜又移植了第二备选胚胎。当得知胚胎被冷冻25年后，蒂娜跟佐墨菲尔说“我只有25岁（现在26岁），这个胚胎或许是我的好朋友”。

据悉，这个“25岁”的胚胎是人工授精的产物，还有4个“胚胎手足”。它们的生物父母试管婴儿成功后，把它们捐赠给了美国国家胚胎捐赠中心，供有需求的夫妻使用。佐墨菲尔把其中三个植入蒂娜的子宫内，但只有一个存活下来。

据了解，“领养”胚胎的夫妇要承担全部费用，第一次移植的花费不超过1.25万美元（约合人民币8.24万元）。

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