这些看似安全的小东西，对孩子杀伤力很大！

当爸妈的，都会注意不要让孩子玩尖锐的物品。但是大家往往留意到的是剪刀、锥子等，却忽略了对孩子同样有“杀伤力”的筷子、竹签等这些不起眼的东西。

女童摔倒筷子扎进脑子

上个月月初，湖北一17个月幼童吃饭时边走边玩，突然一个踉跄摔倒在地，等妈妈把她抱起时发生筷子一半都扎进女儿嘴里。

幸而家长紧急将其送医，筷子被取出。据悉，筷子已经深入颅脑，再扎深一点幼童很可能就没命了。

男童吃热狗不慎被竹签插喉

真是吓尿了，无独有偶，早前也发生过类似的事故：

2012年7月20日，深圳一1岁幼童吃热狗时不慎摔倒被竹签扎进喉咙。由于扎入部位很深，幼童被送进医院时已经呼吸微弱。

经过4小时手术，医生才把竹签顺利取出。而幼童之后又接受了1个多月的治疗，才康复出院。

警惕这些可致命“凶器”

提醒大家，平时一定要注意可能是致命“凶器”的东西。有时候它们不知觉就跑到孩子手里！

孩子还小，又天性活泼好动，再加上重心不稳很容易摔跤。若是此时手里正拿着筷子、牙签、小棍子等，很可能扎进眼睛、喉咙甚至颅脑。这后果也太可怕了！

所以，孩子手里拿着筷子、叉子吃饭时，不要让他乱跑乱跳。如果孩子年龄小，可以让他暂时用勺子吃饭。另外，一定要叮嘱孩子尖锐的物品不能拿来玩！

万一发生意外，千万要保持冷静，立即将孩子送医急救，切忌自行强拔已经插入的物体，以免造成更严重的二次伤害。

除此以外，坐车时不要让孩子吃带签子的食物，以免伤到自己或他人。2012年，厦门一女童在公交车上吃烤串，途中遇到一个急刹车手里的签子不小心扎进了邻座一名女子眼睛里。之后幸好抢救救及时，受伤女子的眼睛保住了。

最后强调一点，对大人来说“无害”的东西对孩子来说并非如此，请大家一定要妥善保管好对孩子来说存在着安全隐患的东西，避免因为自己一时疏忽而酿成悲剧。

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