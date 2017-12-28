诱拐术又升级了！爸妈千万要警惕

上个月，打拐电影《你在哪》上映，电影院好多观众看哭了。这部电影直面现实，一举夺得权威电影节多项大奖，因其独特性和社会性也在全国范围内引发热议。

为何儿童拐卖这一话题一直在舆论的风口浪尖之上？据2013年一项不完全统计，每年大概有20万儿童因为各种原因失踪，找回来的只占到0.1%。有人认为这是一数据不靠谱，但不可否认的是拐卖儿童的事就在我们身边，而坏人的诱拐手段也在不断升级，让家长防不胜防！

近8成的孩子会给陌生人开门

之前，北京某小区内曾做过一次以“不要给陌生人开门”为主题的儿童安全测试活动，共有24名7岁上下的孩子参与其中，结果竟然有79%的孩子都为陌生人开了门。

测试人员通过各种方法诱导孩子打开家门，比如假扮快递人员、无业人员、维修人员等，不少孩子信以为真。他们就这样让陌生人员进入自己家里，而且很快和陌生人打成一片，给予陌生人极大的信任。

真是细思极恐，如果现实中孩子真的碰到坏人，那简直不敢想象！由此可以看出，安全教育真的很重要，家长们必须要做好。比如孩子独自在家应这么办：

· 先从猫眼处查看，不给可疑人员放行。

· 学会和陌生人周旋，设法确认其身份。

· 呼叫父母，尽量不要透露自己一个人在家。

· 确认对方目的后，给父母打电话确认。

· 无法确认陌生人身份，一定要严词拒绝其开门要求。

诱拐招数“推陈出新”

除了假扮“制服人员”这里再给大家整理了一些新升级的诱拐术，大家平时可要多警惕。

1. 靠近独自玩耍的找孩子

装作爱孩子人士，看周围没大人，悄悄接近陪着一起玩，过一会儿混熟了抱起孩子就跑。

2. 大吵大闹，制造混乱

一人理直气壮冲上前，打骂宝妈，甚至动手，另一人上前抱孩子。路人很可能误以为是家庭矛盾，只是围观。

3. 声东击西，转移注意力

“好心”提醒宝妈东西掉了，趁宝妈放松警惕转头查看时，快速上前抱走孩子。

4. 一路尾随，伺机动手

在车站等人流量大的地方，抢了孩子就往相反方向跑。

5. 假装逗孩子，寻找机会

一个劲儿对孩子笑，或笑嘻嘻逗孩子玩，然后就要抱孩子往车旁边走。

之前，网上曾疯传商场丢孩子父亲砸柜台，事实证明这是谣言。

……

很快就要放寒假过年了，儿童走失高峰期即将到来。各种聚会、活动不会少，大家一定 要牢记这几点：

1. 抱着孩子在路上走时，特别是一个人时，留心身侧或身后有误陌生可疑的人。

2. 建议不要让老人独自一个人带孩子到偏僻的地方，防止被飞车党抢走。

3. 带孩子去菜场、超市时，应把孩子放在身前，时刻看着孩子。

4. 不要让不熟悉的人帮忙照看孩子，哪怕只有几分钟。

5. 带孩子时，不要一心二用，只顾着玩手机、聊天等，放任孩子玩耍、睡觉。

6. 尽量不要带孩子去人多拥挤的地方，以免孩子走失、被拐。

7. 告诫孩子不要轻易相信陌生人，并让孩子熟即紧急电话，父母手机号。

8. 雇佣保姆时，一定要确认其真实身份，并掌握相关资料。

各位家长让我们防患于未然，保护好孩子，人贩子无可趁之机。

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