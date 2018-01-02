这些取暖神器别瞎用，会烫到小孩儿！

“数九寒冬”模式正式开启，为了御寒保暖，大家纷纷用上了电暖宝、暖宝宝……这些神器都很给力，效果都是很不错滴~但是，大家用的时候要小心低温烫伤哟~每年这个时候，总有很多人不幸中招，其中不乏孩子。

警惕低温烫伤

纳尼？低温也能烫伤人，真的假的？当然是真的喽~大家可别以为只有开水、热油等高温物体才能烫伤人，其实低温物体使用不当照样可以烫伤你！

达妈所说的低温烫伤，指的是>45℃的致热源，虽然感觉温度不是很高，而且一般短时间和人体皮肤接触也没事，但如果时间太久，热能积蓄会向皮肤深处传导，可能导致烫伤。

通常情况下，人体皮肤接触70℃物体持续1分钟，或接触60℃物体持续超过5分钟，都可能会被烫伤。所以切勿长时间和高于体温的低热物体接触，特别是皮肤更加娇嫩的孩子。

在使用取暖设备时，大家应该了解它的温度范围，并采取必要的防护措施，避免让皮肤长时间和高于自己体温的低热物体接触。

低温烫伤还有一个特点就是，很多时候虽然看着不严重，但其实皮下组织可能已经被受损，甚至肌肉、神经和血管遭了殃。

这些人群最容易出事

提醒大家，警惕以下这些容易导致低温烫伤的热源，常见的有热水袋(包括传统和插电款)、暖宝宝、电暖风、电热毯、暖手炉、手机等。

虽说它们保暖效果都杠杠的，但都千万不要和皮肤长时间接触，特别是孩子。除了孩子，很多年轻女性喜欢用暖宝宝，也要多小心，记得不要贴身用。另外，糖尿病患者部分对温暖敏感度不够，也容易被烫伤。而且又因存在局部微循环障碍，动脉血供应不足情况，一旦被烫伤发生损伤和感染，伤口往往难以愈合。

被低温烫伤怎么办？

若是不小心发生低温烫伤怎么办呢？大家一定要及时处理：

1.立即用凉毛巾或凉水给烫伤处进行降温。千万不要用酱油或牙膏等涂抹，千万不要！

2.若是起水泡了应局部擦药，不放心可以根据医嘱用药治疗。

3.若是发生感染，应及时就医。如果伤情比较重，治疗时间也会比较长。特别是创面严重的情况，很可能需要采用做手术切除坏死组织。

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