黑蛇盘踞圣诞树 孩子围观大人吓尿

据英国《每日邮报》12月20日报道，日前澳大利亚一个居民家中来了一位不速之客，简直是让人心惊肉跳。据了解，当时正有20多名孩子在举行生日Party，一条大黑蛇却趁机悄悄溜了进来，并盘踞在圣诞树上，场面很是吓人。

黑蛇爬上圣诞树 徘徊不去

据悉，当时这条黑蛇从该居民家敞开的前门潜入客厅，并迅速爬上了圣诞树顶，盘踞在上，徘徊不去。而这条黑蛇正是澳大利亚非常常见的一条剧毒蛇，一旦被咬上会非常疼，甚至能够杀死一个孩子。

请来捕蛇人 孩子围观

随后，家里的大人赶紧拨打求救电话，请来了捕蛇人雷蒙德·霍泽。霍泽从5岁开始就会抓蛇，是技能非常熟练的捕蛇师傅。当雷泽到达后，他发现大人们非常害怕，小孩子们反而非常淡定。仅仅花了13秒，霍泽就顺利抓住了蛇，而孩子们全程围观，似乎很感兴趣。

不过，霍泽还是警告孩子们要远离毒蛇，一旦被咬到，即使不死也可能会对肾脏造成非常大的危害，他也告诫大家，倘若在家里发现了毒蛇，不要慌张，也不要去攻击或者杀死它，而是立马报警求助。

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