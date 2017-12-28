严寒季，这几类BB睡觉得穿袜！

老一辈的人会觉得，给小孩子晚上穿上袜子睡觉不太利于孩生长发育，因为穿着袜子睡觉会影响到血液循环。但事实上，穿上袜子可以让孩子处于温暖舒适的环境中，这样更有助于孩子的睡眠。

有这几种孩子在寒冷季节还是穿着袜子睡觉比较好：

1.手脚冰凉的孩子

在冬季，白天人们经常走动可以促进血液的循环，让整个身体暖和起来，而在晚上的时候，孩子处于睡眠状态不能主动将自己的身体暖起来，特别是对于手脚冰凉的孩子来说，更是如此。

俗话说寒从脚起，因此手脚冰凉的孩子建议穿上袜子睡觉，用袜子来保暖身体。

2.体质较弱的孩子

由于早产或者营养不良，有些孩子体质较虚弱，在冬天就非常怕冷，免疫力也不是很高。如果您的孩子体质较弱的话，晚上最好给孩子穿上袜子睡觉，这样可以保持孩子体感的温度，不至于让孩子脚部受凉甚至感冒生病。

3.刚出生不久的孩子

大家都应该知道，刚出生不久的孩子自我调节体温的能力较差，需要借助外界的冷暖来调节，而且这个时候的孩子免疫力非常脆弱，一旦着凉就容易生病，让家人心急。

以上的几种孩子睡觉时最好穿上袜子，希望爸爸妈妈们能给孩子一个好的睡眠环境，让孩子健康成长！

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