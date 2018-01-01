细数排卵期常有的变化

备孕的女性一定要熟知自身的排卵期，以此才能增强孕气！其实，要想知道自己是否进入排卵期也并不是大问题，因为女性在排卵期时身体会出现变化，具体有什么呢？我们一起来看一下吧！

即将排卵的身体变化

1.肚子疼

部分女性排卵时是会产生疼痛的，而且这个疼痛一般在女性排卵的前三天会产生，但是疼痛的位置却是不一样的，有的人会觉得右边的肚子痛，有的女性却是左边痛。

2.体温会出现变化

如果打算要受孕的话，那么最好在月经来的第一天起就开始记录自己的体温，你会发现，如果处于月经期的话，女性的体温是相对较低的，但是等到进入排卵期时，女性的体温就会呈上升趋势，等到排卵日的话，女性体温会降低。

3.白带会发生变化

女性应该格外的注意白带的变化，如果想要尽快受孕的话，那么就要注意自己月经结束后的一周内的白带变化。如果白带出现了拉丝的情况，那么女性很有可能是要排卵了。所以最好抓紧在这个时间内受孕，机不可失哦。

提高受孕率的方法

女性要保持卫生

对于女性而言，一定要保证私密部位的卫生，如此才能提高受孕的概率，因为女性如果分泌物不洁或者过多，那么男性精子也就难以排除万难。所以女性最好要养成健康的生活方式，注意每天清洗，温水为宜。

不要长时间使用手机

专家认为，如果人长期玩手机、电脑的话，那么他们的卵子、精子质量就会大打折扣，甚至对人的生育能力都会产生不利。男性应该格外注意，如果长期接触电子产品的话，那么怀孕的几率就会大大地降低。

要想受孕成功，那么拥有一个好心情也是非常重要的，当然，夫妻同房的次数也不要过于频繁，要注意休息，把握好受孕的最佳时期。

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