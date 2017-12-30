请保姆照顾BB 这几件事要避免做

你是否打算请一个保姆照看你的孩子？那么请好好阅读这篇文章。这篇文章将告诉大家保姆不希望你做的几件事，要知道生活中很有可能因为某些小事而导致雇主与雇佣者之间产生矛盾。

1.忘了告诉保姆孩子病了

如果你的孩子状态不好或者生病了，一定要提前告诉保姆。曾经有一位有经验的保姆吐槽：“我曾经去照顾一个得了红眼病的孩子，结果我被传染了。”因此，父母都应该提前告之孩子是否生病了。

2.不要让保姆做其他额外的工作

事实上，试图让保姆做额外的家务是不太现实的。有位保姆反映说：“我明明是被雇来照看孩子的，如今我却照顾着一大家子人。”

3.不要计较费用

保姆陪了孩子度过了一天。所以当你回到家时，他们最不愿意看到的事就是与你计较该付多少钱。如果父母开始试图商量支付给保姆多少钱，那会变得非常尴尬。

4.别忘了提及家中是否有宠物

或许你以为自己已经提前告知了保姆所有的相关事项，但很有可能你忘记提到另一个可爱的家庭成员——宠物，要知道有的保姆对动物过敏或害怕。

5.尽早取消预约

可能孩子出了些状况，或者你临时改变了计划，如果你需要取消预约的话，尽量早点通知保姆。如果你在最后一刻才取消预约，那么很可能会给别人带来麻烦。

如果可能的话，提前36小时进行通知是最低的限度。

6.不要让保姆束手无策

如果保姆没有车，那么请确保他们能早点回家，特别是在晚上。

有个保姆曾在后台吐槽：“有一个家长回家本来就比约定的时间要晚了，我都没车回家了，然而却仍然和我讨价还价，要将我回家的出租车费去掉一半，这使我不想再为他们工作了。”

7.不要把保姆和孩子锁在家里

经常锁房说明你有非常强的安全意识，但如果你没有让保姆知道如何在紧急情况下打开它，那就会有点糟糕了。

有些门上设置了相当复杂的安全设置。如果有紧急情况，保姆和孩子会不知道怎么出去。

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