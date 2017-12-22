冬至话健康之小儿中耳炎

今天是12月22日冬至，这意味着“数九寒天”模式开启啦~以后的这段时间天气会越来越冷，而小儿中耳炎也即将要进入高发季，家有孩子的家庭可要警惕。下面快来看看如何帮助孩子做好防护工作。

冬至时节天气寒冷，宝宝很容易感冒。在生活中，很多妈妈发现宝宝在感冒过后，就莫名患上了中耳炎，这是怎么一回事？

宝宝易患中耳炎的原因

中耳炎也叫中耳感染，通常由感冒或其他呼吸道感染诱发，分为非化脓性和化脓性两种。宝宝易患中耳炎主要是由于咽鼓管的功能不佳，原因可以分为两点：

一是，6岁前的宝宝咽鼓管尚未发育成熟，咽鼓管较短，位置水平且开口宽敞。当宝宝患上呼吸道感染疾病，尤其是咽部感染后，细菌会沿着咽鼓管进入中耳，从而诱发中耳炎。

二是，鼻咽部有一个淋巴组织名叫腺样体，它从出生就存在，随着年龄的增长会慢慢变大，到宝宝6岁时达到最大，之后会慢慢退化。由于腺样体靠近鼓眼咽管的咽口，当宝宝呼吸道感染时，腺样体会增生肥大把咽鼓管堵住，造成中耳内气压无法调节，从而诱发中耳炎。

宝宝得了中耳炎的表现

中耳炎的主要症状是耳朵疼痛、耳鸣、耳内闭塞感、听力下降等。一般来说宝宝会有哭闹、烦躁、发烧、呕吐、腹泻等表现。

由于宝宝不能准确表达耳朵的不舒服，极易发生漏诊或误诊。所以，当宝宝感冒后出现反复摸耳朵、烦躁、哭闹等表现时，大家就要警惕起来，宝宝有可能得了中耳炎。

倘若宝宝不幸患上中耳炎，该如何护理呢？别捉急，育姐来教大家几招，速度来学：

1.及时缓解疼痛

宝宝患了中耳炎，耳朵会出现疼痛，大家要及时帮他缓解。缓解疼痛的方法有：把一块温暖的毛巾放在宝宝患病的耳朵上；用好玩的游戏和玩具吸引宝宝的注意力；给宝宝使用医生开的滴耳药物；在医生的指导下给宝宝服用止疼药片。

2.使用物理退烧

如果确诊为中耳炎，但宝宝吃药后仍旧发烧，大家要使用温水擦身、冷敷头部等物理降温方法退烧并做好体温测量和记录。假如宝宝体温高于38.5度，要及时送往医院治疗。

3.给宝宝剪指甲

宝宝年纪小不会表达自我，如果耳朵疼往往会用手去抓。大家要注意给宝宝剪指甲，防止宝宝抓伤耳朵造成感染。

4.看护及时周到

宝宝患了中耳炎，身边要有人随时照顾他。患中耳炎的宝宝有可能会有呕吐恶心的表现，耳朵有鼓膜穿孔还会流出分泌物，大家要及时帮宝宝清理干净。

如果是慢性中耳炎，耳膜会变厚结疤，活动性降低，甚至出现中耳腔胆脂瘤。这时大家要及时带宝宝上医院就诊，这种情况会有做手术的可能。

5.千万别信偏方

生活中，有不少父母相信偏方，把一些中药磨成粉送进宝宝耳朵里，这是非常危险的。假如药粉把鼓膜穿孔的地方堵住，让内耳鼓室里的脓液不能流出来，就会刺激、腐蚀鼓膜。长此以往，周围组织就有可能受到炎症的侵袭。

严重时，脓液甚至会流到宝宝大脑里，就有诱发化脓性脑膜炎、硬脑膜脓肿、脑脓肿、面瘫等并发症的风险，甚至有可能导致死亡。

冬至之后，严寒季将正式到来，而中耳炎恰恰又是此阶段的高发病。作为父母，你应该做到以下几点，帮助孩子防治：

♥ 坚持母乳喂养

母乳中含有免疫球蛋白（lgG和lgM），可以帮助宝宝抵御有害菌对咽喉部和哑鼓管的侵袭，从而降低患中耳炎的风险。而对于奶瓶喂养的宝宝来说，他们的食物中往往没有一定数量的活性抗体成分，所以患中耳炎的风险较大。

因此，只要妈妈身体条件允许，就要坚持母乳喂养。

♥ 使用正确姿势喂奶

躺着给宝宝喂奶、用奶瓶喂奶太快太急，都有可能让奶水倒流进入鼻咽部，从咽鼓管进入中耳从而诱发急性中耳炎。

所以想要预防中耳炎，妈妈要把宝宝抱起来喂奶，用奶瓶给宝宝喂奶也不要太快、太多。

♥ 不要乱给宝宝擤鼻涕

宝宝鼻塞感冒，有的妈妈给宝宝擤鼻涕时，但手法却让人很捉急，她们往往会把两侧的鼻孔都捏住，让鼻涕不能通过鼻孔排出，这样反而会从鼻后孔喷出，经过咽鼓管进入中耳。鼻涕中细菌趁机在中耳繁殖起来，进而诱发了急性中耳炎。有关统计表明，大概有三分之一的宝宝就是这样患上中耳炎的。

正确擤鼻涕方法是：把宝宝一侧的鼻孔用手指按住，把对侧鼻孔的鼻涕向外擤出，再用同样的方法擤另一侧的鼻孔。假如鼻涕太多不容易擤出，可以在鼻孔里滴几滴麻黄素滴鼻液，等鼻子通气后在擤鼻涕。

Tips：

如果宝宝鼻塞十分严重，大家最好别给他擤鼻涕，避免鼻涕和细菌通过咽鼓管侵袭中耳，从而诱发急性中耳炎。

♥ 不要给宝宝掏耳朵

耳屎也叫耵聍，它是耳朵的“门卫”，可以防止各种异物进入耳道。乱掏耳朵就是把“门卫”赶走，从而让细菌轻松进入耳道，引起鼓膜和耳道粘膜感染并扩散到中耳，造成中耳炎。

因此预防中耳炎，大家最好不要给宝宝乱掏耳朵，一般来说，宝宝在张口、咀嚼、打哈欠的时候，通过下颌等关节的运动就能够让耳屎自动从耳道排出，无需掏挖。

♥ 远离二手烟

宝宝经常接触二手烟，香烟中的有害物质就会刺激宝宝的中耳粘膜，使得中耳内分娩的黏液变多变稠，导致咽鼓管不通，进而诱发渗出性中耳炎。

建议爸爸们不要在宝宝面前抽烟，也不要在宝宝经常活动的地方抽烟，避免宝宝吸到二手烟。

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