防衰老的神器竟然是它！赶紧动起来~

众所周知，经常运动身体有益，如果可以坚持每天或者每周运动的话，既能强身健体，又可以有效预防疾病的发生。

运动可以让女性延缓衰老

在生活中，我们不难发现经常运动的人看起来会更加年轻有活力，相反不经常运动甚至不运动的人看起来就会显老没有精神。研究调查表明，经常运动的人染色体端粒相比较不运动的人要长一些，这就是运动可以让女性朋友延迟衰老的主要原因。

经常运动不仅可以使组织器官延迟衰老，还能促进人的血液流通，给身体的各个部位细胞提供营养，让人精神饱满，神采飞扬，心情舒畅，以更好的姿态去面对生活和工作。

运动可以增强身体免疫功能

经常运动还可以加快身体新陈代谢，促进血液循环，增加白细胞数量，对女性健康很重要。其实经常运动还可以排毒养颜，特别是对女性来说，经常运动可以排除体内的毒素，还可以达到美容养颜的效果，这可比用保健品要强的多。要知道，保健品可能掺有添加剂，化学药物成分，甚至会产生一些副作用，通过运动排毒养颜可是全天然的哦~

运动要适中，不可过度

虽然运动对身体有很多好处，但是做任何事情都要有度，运动也是一样。运动也要讲究方法，不同的人运动方法方式也是不同的。运动项目因人而异，选择适合自己的效果才是最佳的。运动是一个循序渐进的过程，切忌不要太急，由少到多，由慢到快，让身体部位做到更好的活动，最好由专业人士指导最好。

最后提醒各位，运动前可以先做一下准备活动，让身体先适应运动，否则可能会在运动过程中出现肌肉拉伤等现象。

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