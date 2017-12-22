一起床就背疼！怀个孕咋这么受罪

最近，有不少准妈咪在后台询问育姐“为何我一起床就觉得背疼？”这种情况大多发生在孕晚期，这到底是什么鬼？下面，育姐就给大家详细解读这一奇怪的现象：

孕期为何会背疼

·运动量太少：很多女性在怀孕之后不愿再运动，这样就会造成体力下降，体力一降自然没有办法保持正常的姿势，腰疼也就出现了。

·子宫及胎儿的影响：子宫与胎儿的变化也会造成孕妈出现腰疼情况。

·腹部力量变重：因为怀孕，腹部力量明显增加，所以没有办法维持正常的姿势，时间长了，腰部肌肉很容易出现疲劳感，最后导致腰疼情况出现。

·激素分泌变化：腰酸背痛可能是因为孕后体内的激素分泌变化所引发。

这样睡，可以防治背疼

1.选择舒适的大床

冬天孕妈可以选择轻柔而暖和的丝质或真空被铺在床上，千万别用厚重的被子，因为这会造成孕妇腰酸背痛情况。

2.白天不要睡太久

孕妈白天不要睡太长时间，否则很容易造成晚上睡不着，引发腰酸背痛。建议白天睡觉时间不要超过3小时。

3.用抱枕抬高双脚

当孕妈出现腰酸背痛情况时，可以用抱枕（枕头）垫在脚下或是小腿下，这样可以缓解或是阻止腰酸背疼情况。

怀孕后，睡觉讲究多

保持足够睡眠

休息充足，身体就好，背疼也就会离你而去，因此孕妈需保证有足够的睡眠时间，同时也要保证睡眠质量。每天睡觉在9~10个小时左右，平时养成良好的睡眠习惯。

宜采用左侧卧

至于睡姿，最好选择左侧卧，这样不会压迫到子宫。而仰卧和右侧卧姿会影响血液循环，造成胎儿血液供应不足，容易引发胎儿缺氧，对胎儿是非常不利的。当然，你也可以左右交替着来。如果孕妈本身就有下肢浮肿或腿部静脉曲张，那么在采取左侧卧的同时最好用垫子将腿部垫高，这样有利于血液的回流，减轻下肢浮肿情况，

舒适的环境

好的睡眠环境可以减少失眠情况，提高睡眠质量，让身体更加舒适。所以，需要创造一个好的室内环境，同时孕妈也要给自己准备一些舒适的卧具，以确保睡眠质量。

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