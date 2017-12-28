丧心病狂！女子杀害女儿将其肢解，连内脏都掏出

据香港媒体报道，12月17日，旺角一名12岁少女惨遭分尸，连内脏也被掏出，而凶手竟然是少女的亲生母亲。

邻居发现水管堵塞，揭发分尸命案

据悉，这位女子姓曹，今年37岁，她和12岁的女儿租住在旺角广东道的一栋唐楼里。当晚9点多，邻居发现浴室水管被堵住，于是来到曹姓女子的住处查看。

邻居发现其屋里有血水冒出，想要打电话报警。但曹姓女子却把手机抢走，返回屋内反锁大门。警方接警后赶到现场，要求曹姓女子开门，但其并不配合，于是使用爆破工具破门而入。此时，曹姓女子精神恍惚，而浴缸里有多具人体残肢，其中包括头部、手脚和内脏等。

因为该住处是曹姓女子与12岁女儿一起居住，而其女儿不知所踪，所以警方初步怀疑曹姓女子用菜刀将女儿杀害并分尸。曹姓女子在将残肢冲走时，引起了水管堵塞，从而被邻居发现。

妈妈杀害女儿后分尸，企图毁尸灭迹

负责侦破此案的警官表示，曹姓女子既没有家暴史，也没有精神病史，目前正在调查其杀人动机。据了解，死者是一名小学6年级学生，警方正联系她的爸爸了解情况。

由于尸体被肢解成多块，警方不排除曹姓女子在将女儿杀害后想毁尸灭迹。据邻居透露，当天下午该屋发出阵阵剁刀的声音，大约持续30分钟左右，紧接着飘出很浓的消毒水味。

因为有部分尸体尚未被发现，警方怀疑被丢弃在不同地方，将在附近街道上继续搜索并寻找凶器。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)