冬季造人，这两类女性有点难

结婚后，很多小夫妻就会计划造人。如今正值冬季，造人计划也不停歇。但是有两类女性在冬季不适合备孕，一起来看看：

冬季为何不适宜怀孕

冬季天气过于寒冷，很多夫妻对于性生活都没有太大兴趣，这会影响性生活质量，另外冬季怀孕女性朋友容易会出现胚胎停止发育或是意外流产的情况。

冬季这几类女性不适合怀孕

1.本身患有疾病的女性

有些女性因为患有疾病所以不适合怀孕。想要怀孕，最好先治愈等到达到怀孕标准之后再备孕。冬季天气寒冷，精子与卵子质量会受到影响。即使怀了孕，但是因为冬季天气寒冷，女性活动量明显减少，情绪也会受到波动，稍不注意就容易出现流产情况。

2.意外流产的女性

流产以后最好等待半年以上的时间，让身体恢复到最佳状态，然后再怀孕，这样可以以减少意外流产的发生。因为以前有过流产经验，所以这类女性朋友再次怀孕之后会变得小心翼翼，但由于冬季环境严峻，如果再次流产，对女性本人和家庭都将是沉重的打击。

特别提醒：备孕前需注意的事项

备孕前夫妻双方要去医院进行系统的检查，确保优生优育。丈夫要戒烟戒酒，远离不良的生活习惯，因为吸烟喝酒会导致精子质量下降，增加孕早期流产的机率。妻子在备孕前三个月可以开始服用叶酸，同时养成早睡早起，按时三餐的生活习惯。另外，保持好的心情，不要给自己太大的压力。

倘若得知自己怀孕，建议孕妈要多喝水，多吃新鲜的蔬菜水果，孕后期要适量运动，为生产做好准备。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)