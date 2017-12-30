欧美麻麻这么坐月子，有点cool~

在中国，女性在生完孩子之后需要坐月子，月子期间有很多忌讳。但是在欧美，妈妈们坐月子真的有点cool~

1.没有人伺候

在中国，产妇月子期间会有婆婆或是亲妈来伺候月子。但是在国外，根本没人来伺候，她们能依靠的只有自己的丈夫。当然，周围的朋友邻居也会帮忙送些食物。

不过，在国外，为了减轻新妈的压力，社区都会开设母婴娱乐中心，新妈们相互交自己宝贝的趣事，分享带孩的心得。

2.可以沾冷水

在中国，月子期间新妈不能沾冷水，但是在美国，她们毫无顾忌，她们不仅能沾冷水还能吹冷风。但是欧美妈妈也会有自己的产后禁忌，因为分娩肌肉韧带被拉开，为了让新妈尽快恢复，医生会指导新妈采用特殊的姿势弯腰取重物，以及怎么蹲才能将对身体损害降低到最小等等。

3.热爱运动

在美国，没有月子医院只有健康中心。因为欧美人群非常喜欢运动。从怀孕开始，孕妈可以参加他们举办的兴趣班，分娩之后的几小时就可以下床运动。一个星期之后，新妈就可以下水游泳，两个星期之后新妈就可以工作了。

为了让身体尽快恢复。医生会要求新妈在产后6小时就要下床活动，出院回到家之后要每天做康复体操，每周去社区的健康俱乐部。

4.吃冰无忌惮

欧美人喜欢喝冰水，不喜欢喝温水。所以就算是产妇，她们也不会忌口，她们会喝冰水吃冰淇淋。她们不会像中国新妈月子期间大鱼大肉，因为这不但会破坏她们的体形还会导致消化不良，所以她们会选择清淡切营养成分多的水果。

5.宝宝百无禁忌

在美国，只要妈妈想，都可以带着宝宝出去，她们给宝宝穿的衣服也不会太多。在国外，携带婴儿的用具品种有很多，在公共产所，她们甚至有婴儿寄存处，方便新妈出行。

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