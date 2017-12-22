如何帮孩子长个？育网放大招

儿童长不高的原因有很多，有的是受遗传基因影响，还有一些是后天发育所造成。其实，大多数孩子长不高与饮食有关系，比如有些孩子在生活中有偏食与挑食的问题，时间久了就会造成营养不良，出现孩子个子不长不高的情况。那么该如何帮孩子长个呢？育姐就教给大家几招：

1.补充维生素

维生素是人体不可缺少的东西，对于孩子的发育很重要，家长每天要给孩子充分的补充维生素。孩子成长阶段，营养必须要跟上，而且达到全面、均衡。一日三餐马虎不得，维生素、蛋白质、微量元素等等的营养素要及时补充，可不能大意哦。

2.零食少吃

零食类孩子一定要少吃，比如；花生、糖果、巧克力等，这些含热量都很高，建议可以吃些芹菜、胡萝卜或一些含热量少的食物。

3.运动锻炼勿忽视

通过运动可以增强人体新陈代谢的过程，血液循环得到加速，促进生长激素分泌，骨组织生长加快，有利于人体长高。不过也要根据孩子的年龄来选择运动的方式哦~以下运动方式对孩子增高有一定效果，可以让孩子试一试。

1岁内的孩子

家长可以给孩子做一些被动运动。比如婴儿操与抚触按摩等运动，还可让孩子趴在地毯或者是草坪上，协助孩子按音乐节拍做些抬头、翻身、爬行、跳跃类运动；陪同孩子玩些绳拉玩具；玩滚球、弯腰拾物、爬行追球等游戏。

2-3岁孩子

可做些跳、跑、攀登、上下楼梯类运动，玩些立定跳远、夹球跳、足尖走路、接抛球类、还有踩影子、金鸡独立等游戏。

4岁以上的孩子

可以将游戏与运动结合在一起，这样可以增加孩子对运动的兴趣，又能够增加孩子的运动协调能力。比如：可以让孩子在户外玩，为孩子设置一个游戏区，游戏可以是跳舞、过独木桥、老鹰抓小鸡、丢手绢等。

6岁以上孩子

可以进行慢跑、游泳、快走、骑车、滑冰、还有各种球类运动。这些运动最好每星期3-5次，每次半小时左右，每天不超过2个小时，可以分2-3次来进行。跳皮筋、跳绳、蛙跳、纵跳摸高等弹跳运动，可以让孩子下肢得到节律性的压力，促使血液供应充足加速骨骼生长。孩子在做弹跳运动的时候，每天最好1-3次，每次5-10分钟最佳。

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