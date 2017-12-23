关于宝宝睡眠 九成家长都有这些误解

睡眠在孩子的成长中是非常重要的，只有保证了充足的睡眠才能发育得更好。不过，在现实生活中，很多父母对孩子的睡眠有所误解，接下来就让我们逐一盘点：

只重视孩子的睡眠总量

对孩子来说，睡眠是非常重要的。因为孩子在睡觉的时候会分泌生长激素，尤其是在夜间的时候，宝宝分泌的生长激素要比白天高达3倍。睡眠不仅仅可以让孩子恢复体力，也是促进宝宝生长发育的重要动力。

儿童睡眠情况也分为深度睡眠和浅睡眠，而孩子的入睡时间与睡眠情况是有着很大的关系。宝宝入睡时间越晚，他们的深度睡眠时间就越短，但是孩子的生长发育是与深度睡眠有着很强的关联。孩子的深度睡眠时间越长，他们的生长发育就越好。

所以家长不能只在乎孩子的睡眠总量，因为对宝宝来说深度睡眠更是重要的。

宝宝睡觉的时候要开灯

这样的做法也是错误的，因为在宝宝睡觉的时候开灯会影响他们正常的成长发育。宝宝的神经系统还正处于发展的时期，对环境变化而进行的身体调节能力尚不成熟，因此，宝宝的新陈代谢能力自然就会受到影响。一份调查研究显示，如果宝宝睡觉时开灯，其中有30%的孩子患有近视，如果孩子长期处于灯火通明的居室内，那么会有55%的概率患有近视。

抱着宝宝睡，孩子睡得香

很多家长都有一个习惯就是抱着宝宝睡觉，他们认为孩子这样能够快速入睡，而且可以获得安全感。但是，家长却忽视了其中的危害。父母和宝宝一起睡，孩子可能会有被压倒、呼吸不畅、窒息的风险，另外也会让宝宝越来越依赖父母，对于儿童独睡是非常不利的。

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