戏精家长在微信群飙英文脏话骂老师，只因孩子学号是14

这年头，家长和老师一言不合就开撕的事不少见。但因为孩子学号直接飙英文辱骂老师还真是第一次见，上海一位家长的激烈不文明行为真让人大开眼界。

在孩子的班级群里，一位家长和老师确认自己孩子学号是不是14号，之后竟然飙出了一串英文脏话。

群里的其他家长自然看不下去，纷纷提醒他注意文明用语。但这一劝阻却更是让这位家长“戏精”上身。

讲真，学号只是方便学校管理。因为这就大发雷霆，讲老师有问题太过分了。即便不满，也可以和老师协商啊~这位家长还对劝阻自己的家长很不客气。有家长主动提出换号，这位家长又觉得面子上过不去了，试图给自己找台阶：学号安排不公开不公平。然后有家长拍老师马屁，甚至提出应该按国际惯例取消14这个数字。这这这，戏真多！

最近，还有一个怒斥老师在班级群留言的微博引起热议。起因就是老师在班级群里发了2则消息，称拿一些学习态度有问题的孩子没办法，希望家长能参与到孩子的辅导中来。就这样的提醒却招来一位家长的不满，认为为人师表不该这么讲话。

其实，这位老师也就是提醒家长们帮助孩子端正学习态度，不然老师费再大的劲儿也很难有效果。不知道这话怎么就戳中了这位家长的“玻璃心”？难道认为孩子上学了就等于老师和学校全权负责了吗？！

只要外界有批评孩子的声音，一些家长就很敏感，愤愤不平，认为自己孩子被不公平对待。这些家长可能认为自己在维护孩子，事实上最终很可能和他们的本意背道而驰，会害了孩子。若是孩子出了什么问题，家长不能及时和老师沟通，不配合老师工作，很有可能让老师对其敬而远之，也许会导致自己孩子被其他孩子疏远。学校是孩子走向社会的第一步，学会如何和老师、同学们相处对孩子来说非常重要，会直接影响他未来的人际关系。

如果家长对老师有情绪，那么孩子很可能受到影响不再那么尊重老师，听老师话。慢慢地，老师也可能不再像以前那样关注孩子。而孩子被老师漠视，被同学疏远，也会慢慢不喜欢上学，不敢和人沟通交往，甚至严重影响日常活动。

作为家长，应努力做好孩子和老师之间的桥梁，而不是拖后腿。这里有一些建议，希望对大家有帮助：

1. 支持，并积极配合老师的工作，把老师的要求落实到实处。

2. 孩子本身有什么问题建议私下解决，最好不要拿到班级群里来讨论，更不要用质疑的语气质问老师。毕竟班级群是老师向家长传达消息的地方。

3. 信任老师，不要对老师抱有敌对情绪，冷静对待老师“投诉”。即便认为老师做法有失公允或不妥，也要克制情绪去和老师沟通。

4. 尊重老师，不拜托、不要求老师对自家孩子特殊照顾。

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