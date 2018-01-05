这么可爱竟是男孩纸？设计师妈妈把儿子当女儿养

来，大家来猜猜看，这个眼睛大大的长发萌娃是小男孩还是小女孩？相信如果不问，很多人肯定认为是个萌妹子。其实，人家是个小男孩啦~

这名可爱的小男孩是个中美混血儿，英文名叫Jackson，中文名叫周嘉诚。虽然年纪小小，但他可是个网络小红人，上过不少综艺节目，有不少粉丝哦~据说，从4个月开始，他就开始接各种平面广告，而在这些平面广告中Jackson要扮演女孩子。

随着年龄增长，他不喜欢大家说他是个小姑娘。若是有人夸他是个漂亮的小姑娘，他就会很生气“我是男的！”

Jackson还有一个哥哥，英文名叫Stephan，中文名叫周泽西。他多才多艺，是个小模特。看看这小哥俩。

当评委老师问到为什么把儿子打扮成小女孩时，孩子妈妈周明艺表示“因为我是服装设计师，觉得好玩，儿子小时候比较像女孩子，别人都觉得好可爱，所以就给孩子设计一些偏中性的衣服。”

妈妈这么做不知道孩子爸爸是否同意呢？Stephan一句“主要有吃的就可以了”逗乐了大家。

等小儿子慢慢有了性别意识，周明艺也认为不能再性别模糊下去了，表示希望以后广告导演或星探多找Jackson拍广告时多给他定义一些男孩角色。

现在，Jackson已经4周岁啦~最后，我们一起来欣赏一下Jackson最近拍的广告吧。

Emmm，各位妈妈，如果你的儿子长相秀气，你会把他当成小女孩打扮吗？

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